El truco del arroz tres delicias: yema de huevo cruda. ¿Cuándo se añade?

El clásico arroz frito chino conocido como arroz tres delicias se puede elaborar de mil maneras y casi siempre el resultado es bueno. Poco margen de error tiene lo de juntar en una sartén el arroz hervido con otros ingredientes ya previamente cocinados y con un poco de aceite.

De hecho, según a qué casa vayas, el arroz tres delicias lleva guisantes, zanahoria y beicon o judías verdes, jamón cocido, maíz, tortilla a la francesa o incluso gambas y langostinos.

¿El arroz tres delicias se cuece antes?

Sí, el arroz debe hervirse antes, siguiendo las indicaciones del fabricante para que quede perfecto en su punto de cocción. Este dato es importante puesto que no es lo mismo usar arroz de grano largo que arroz redondo.

Con ambos tipos de arroz vamos a poder preparar la receta y va a quedar deliciosa, eso sí, si no nos pasamos del punto de la cocción. El arroz excesivamente hervido queda pegajoso y el crudo, muy duro.

Arroz de grano largo en crudo | Pexels

¿El arroz se lava después de hervir?

Depende del gusto de cada casa. Si prefieres que quede más meloso, no lo laves. Pero si te gusta más suelto, pásalo por agua fría después de la cocción y deja que escurra bien antes de seguir con la receta.

¿Cuál es el truco del arroz tres delicias?

Más allá de los ingredientes que añadas, más allá del tipo de arroz y de si lo lavas o no... existe un truco infalible para conseguir que el arroz tres delicias quede rico, sabroso y con una textura prácticamente perfecta.

Se trata de añadir yemas de huevo crudas al arroz después de hervirlo y antes de juntarlo con el resto de ingredientes en la sartén. De esta forma, se consigue el clásico color anaranjado de este plato y una jugosidad y un sabor casi como el de los restaurantes.

Receta fácil de arroz tres delicias

En NovaMás somos partidarias de que le eches los ingredientes que más te gusten y que añadas más de tres si lo prefieres. ¡Más sabroso quedará!. No obstante, si aun no lo has preparado nunca, te damos una fácil receta para dos personas, que puedes adaptar en cantidades si sois más:

150 gr de arroz (el que más te guste)

2 huevos

Media taza de guisantes (pueden ser cocidos o congelados)

2 Zanahorias

5 lonchas de jamón cocido

Sal

Aceite de oliva

Para prepararlo, sigue los siguientes pasos:

1. Hierve el arroz siguiendo el tiempo de cocción que marque el fabricante.

2. Mientras hierve, pela las zanahorias y córtalas a cuadrados pequeños.

3. Hierve los guisantes si son congelados.

4. Parte a dados o trozos pequeños las lonchas de jamón cocido.

5. Separa las claras de las yemas de los dos huevos. Bate las yemas y resérvalas. Fríe las claras batidas en una sartén como si hiceras tortilla a la francesa.

6. En otra sartén, sofríe la zanahoria junto a los guisantes y cuando estén prácticamente hechos, añade el jamón cocido troceado y las claras de huevo fritas.

7. Cuando el arroz esté hervido, escúrrelo bien y añádele las dos yemas de huevo batidas en crudo y remueve bien que se impregnen todos los granos de arroz.

8. Echa en la sartén en la que tienes el resto de los ingredientes, el arroz con el huevo y sofríelo todo junto un par de minutos, mezclándolo todo bien.

9. Retíralo del fuego y sírvelo recién hecho y con un chorrito de AOVE por encima.