Descubre el tabulé: la ensalada libanesa rica en nutrientes que conquista el mundo

El tabulé, la ensalada libanesa por excelencia, ha conquistado los paladares de todo el mundo gracias a su sencillez, frescura y alto valor nutritivo. Originario del Medio Oriente, este plato se ha convertido en una opción ideal tanto para acompañar comidas principales como para disfrutarlo como un plato único en días calurosos o para quienes buscan una dieta equilibrada.

La receta tradicional tiene como base el bulgur, un cereal de trigo que destaca por ser bajo en grasa y rico en fibra, lo que lo convierte en una excelente opción para la digestión y la salud cardiovascular. Sin embargo, también se puede sustituir por cuscús, adaptándolo a los ingredientes disponibles.

Tabulé | iStock

A este cereal se le añaden tomates, pepino, cebolla, perejil y menta, todo finamente picado, lo que aporta antioxidantes y vitaminas esenciales como A, C y K. La preparación del tabulé es muy sencilla: Para comenzar, el bulgur se hidrata en agua tibia durante unos 30 minutos hasta que alcanza una textura tierna pero firme.

Mientras tanto, se lavan y pican finamente los tomates, pepino, cebolla, perejil y menta. Una vez listo el bulgur, se mezcla con los vegetales y hierbas, se sazona con jugo de limón y aceite de oliva, y se remueve para integrar todos los sabores. El resultado es una ensalada que no solo deleita el paladar, sino que también aporta múltiples beneficios para la salud.

Tabulé | iStock

Además el tabulé es muy versátil, permite variaciones según el gusto personal, se pueden añadir ingredientes como granada, garbanzos o incluso frutos secos para darle un toque diferente. Es una opción que se adapta a dietas vegetarianas, veganas e incluso como acompañamiento en menús más tradicionales.

El tabulé no solo es una receta fácil de preparar, sino que también es una forma de llevar los auténticos sabores del Mediterráneo a tu mesa. Si aún no lo has probado, esta es tu oportunidad para disfrutar de una ensalada que es tan deliciosa como saludable.