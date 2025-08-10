Tomate relleno con crema de anchoas: un plato gourmet con muy poco esfuerzo

¿Buscas una receta fácil, resultona y fuera de lo común? Esta propuesta de la cuenta de Instagram de cocina mediterránea de María Albero es justo lo que necesitas. Se trata de un tomate relleno de crema de anchoas, acompañado de un sabroso aceite verde hecho con rúcula. Una explosión de sabor que, además, entra por los ojos.

Lo mejor de todo es que se prepara en pocos pasos y con ingredientes sencillos. Es perfecto como entrante en una comida especial o como una cena ligera y saludable. Y sí, te prometemos que impresiona.

Ingredientes (para 1 tomate relleno)

1 tomate grande y maduro

100 g de queso crema

40 g de anchoas (unas 6 o 7 unidades)

Unas hojas de rúcula fresca

6-8 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Paso a paso

1. Pela y vacía el tomate con cuidado

Empieza por escaldar el tomate para poder pelarlo sin dificultad. Hazle una cruz poco profunda en la base y ponlo en una olla con agua hirviendo durante 30 segundos. Luego pásalo rápidamente a un bol con agua y hielo para cortar la cocción. Así podrás quitar la piel fácilmente con las manos.

Cuando lo tengas pelado, vacíalo con una cucharilla con mucho cuidado de no romperlo. Reserva.

2. Prepara la crema de anchoas y queso

Tritura las anchoas hasta formar una pasta, añade el queso crema y vuelve a triturar hasta obtener una mezcla homogénea, suave y sabrosa. Esta crema será el relleno del tomate.

3. Haz el aceite de rúcula

Tritura el aceite de oliva con un buen puñado de hojas de rúcula fresca. El resultado debe ser un aceite bien verde, con sabor intenso y lleno de aroma. Reserva para el montaje final.

4. Monta el plato

Rellena el tomate con la crema de anchoas. Colócalo boca abajo en un plato y riégalo con el aceite verde de rúcula por encima. Puedes decorar con alguna hoja más de rúcula o unas escamas de sal, si te apetece.

El contraste entre el dulzor del tomate, la intensidad de las anchoas y el toque fresco de la rúcula lo convierten en una auténtica delicia. Además, es una manera original y muy mediterránea de sorprender con ingredientes de siempre.

¿Te animas a probarlo? Esta receta tiene todo lo que nos gusta: fácil, saludable, bonita y deliciosa.