Pizza saludable con masa de garbanzos: una versión más saludable del típico capricho de viernes

Quien no tiene una semana en la que está todos los días pensando en darse un capricho: una comida de picoteo, una noche de hamburguesas o un helado de postre. Y como no, el clásico: un viernes de pizza.

Pero claro, si cada semana caemos en el viernes de pizza, llega un momento en que el capricho pasa a ser un mal hábito alimenticio. Todo el mundo sabe que este alimento no es el más saludable del mundo.

Es por eso que, en este artículo, te traemos una opción de masa de pizza mucho más sencilla y con unos ingredientes más saludables, convirtiéndose así en una opción perfecta para cuando tengas antojo de pizza y quieras algo saludable.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para hacerla en tu casa, tanto los ingredientes como los pasos que debes seguir para que te salga deliciosa. ¡No te lo puedes perder!

Persona cocinando una pizza | Freepik

Ingredientes

Para hacer la masa de la pizza necesitas los siguientes tres ingredientes:

200 gramos de garbanzos con su líquido

2 huevos

Un poco de sal

Garbanzos | Freepik

Paso a paso

Para realizar la masa de pizza de garbanzos debes seguir las siguientes instrucciones:

1. En un recipiente, añade los 200 gramos de garbanzos con su líquido.

2. Añade los 2 huevos en el mismo bol.

3. Bate bien la mezcla hasta que quede una masa homogénea.

4. Añade una pizca de sal e intégrala bien. Este paso es al gusto del consumidor. Es decir, según tu paladar, añade más o menos cantidad de sal.

5. Extiende la masa homogénea sobre un papel vegetal. Puedes darle la forma que quieras, redonda como una pizza tradicional o puedes innovar y darle un toque divertido.

6. Hornea únicamente la masa durante 10 minutos a 180 grados.

7. Una vez cocinada, añade los toppings que más te gusten. Algunas ideas son: tomate triturado, mozzarella, atún, aceitunas o albahaca fresca.

8. Una vez bien decorada, hornea la pizza unos minutos más hasta que los toppings estén un poco doraditos.

9. Una vez que el toque de tostado esté a tu gusto, saca la pizza del horno y disfruta de este capricho saludable.

Una versión saludable

Según los comentarios de la publicación, en los que varios usuarios han probado la receta, podemos apreciar que el resultado no es igual que el de una pizza tradicional. Y es que, varios perfiles afirman que ni el sabor ni la textura se parecen. Eso sí, agradecen esta receta, puesto que se trata de una alternativa más saludable.