Picar algo por la noche no es un problema, lo que debes saber es qué alimento tienes que comer

Tener hambre antes de dormir es algo habitual y lo cierto es que el problema no está en el picoteo nocturno sino en lo que eliges. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han considerado que los pistachos son la mejor opción.

Comer pistachos tiene muchos beneficios. | iStock

Esto se debe a que, durante semanas, el equipo investigó a un grupo de personas prediabéticas para analizar cómo reaccionaba su organismo al consumir este fruto seco por la noche. Los resultados fueron sorprendentes porque comprobaron que les ayudaba a mantener estables los niveles de glucosa lo que ayuda a prevenir bajadas de azúcar durante el sueño y a prevenir diabetes tipo 2 más adelante.

Además los expertos percibieron más beneficios ya que, los pistachos son una bomba natural de antioxidantes, ayudan a regular el colesterol y mejoran la microbiota intestinal, favoreciendo la presencia de bacterias "buenas" que recargan de manera positiva el sistema inmunitario.

Por eso, picar algo antes de dormir no tiene por qué producir efectos negativos, solo tienes que elegir de manera adecuada, anteponer alimentos ligeros cargados de nutrientes que vayan a beneficiarte. Así que cambia los alimentos ultraprocesados por algo más saludable, porque aunque tengan un sabor adictivo, la mayoría de sus ingredientes pueden ser perjudiciales en tu salud, sobre todo si los consumes con frecuencia: aumentar los picos de glucosa, producir apetito a altas horas de la noche, cambios de humor o brotes de acné.