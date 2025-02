Freidoras de aire de cristal: Ventajas e inconvenientes del aparato de moda en las cocinas

Si las freidoras de aire ya eran la estrella de la cocina moderna, ahora han llegado las de cristal, prometiendo cocinar de manera más saludable con un extra de transparencia. Pero ¿realmente son una revolución o simplemente un capricho de diseño? Veamos si vale la pena cambiar a una freidora de aire de cristal.

Airfryer de cristal: Mismo concepto, distinto envoltorio

Para empezar, hay que dejar claro que una freidora de aire sea de cristal o de plástico (metálica), sigue siendo un mini horno de convección. Funciona haciendo circular aire caliente a alta velocidad para cocinar los alimentos con menos aceite. Hasta aquí, no hay magia.

Las freidoras de aire de cristal no cambian este mecanismo, pero añaden una ventaja visual: permiten ver el proceso de cocción en tiempo real sin necesidad de abrir la cesta. Esto puede ser útil para controlar el dorado de los alimentos y evitar sorpresas cuando suene el temporizador.

Freidoras de aire | NovaMás

Ventajas de las freidoras de aire de cristal

Transparencia total: Lo que decíamos, te permite ver lo que está ocurriendo sin abrir la tapa. Esto puede ayudar a controlar mejor el punto de cocción y evitar que se nos pase o quede crudo.

Lo que decíamos, te permite ver lo que está ocurriendo sin abrir la tapa. Esto puede ayudar a controlar mejor el punto de cocción y evitar que se nos pase o quede crudo. Menos plástico en contacto con los alimentos: Aunque la mayoría de las freidoras de aire están fabricadas con plásticos resistentes al calor y sin BPA, hay quienes prefieren evitar este material en su cocina. El cristal reduce esta preocupación.

Aunque la mayoría de las freidoras de aire están fabricadas con plásticos resistentes al calor y sin BPA, hay quienes prefieren evitar este material en su cocina. El cristal reduce esta preocupación. Fácil de limpiar: El cristal no suele retener olores ni manchas como algunos plásticos. Además, muchas de estas freidoras tienen piezas aptas para lavavajillas.

El cristal no suele retener olores ni manchas como algunos plásticos. Además, muchas de estas freidoras tienen piezas aptas para lavavajillas. Diseño atractivo: No vamos a mentir, son bonitas. Para los que cuidan la estética de su cocina, una freidora de aire de cristal puede ser un plus.

Airfryer de vidrio de venta en Amazon | amazon.es

Desventajas de las freidoras de aire de cristal

Más frágiles: Aunque el cristal utilizado es templado y resistente al calor, sigue siendo un material que puede romperse si se golpea o cae.

Aunque el cristal utilizado es templado y resistente al calor, sigue siendo un material que puede romperse si se golpea o cae. Precio algo más elevado: Si comparamos modelos de similares prestaciones, las versiones de cristal suelen ser más caras. Mientras que una freidora de aire convencional de gama media ronda los 80-150 euros, una de cristal puede subir fácilmente a los 120-200 euros.

Si comparamos modelos de similares prestaciones, las versiones de cristal suelen ser más caras. Mientras que una freidora de aire convencional de gama media ronda los 80-150 euros, una de cristal puede subir fácilmente a los 120-200 euros. Pueden ser más pesadas: No es un problema para todos, pero si tienes poco espacio en la cocina y necesitas moverla con frecuencia, el cristal le añade peso extra.

No es un problema para todos, pero si tienes poco espacio en la cocina y necesitas moverla con frecuencia, el cristal le añade peso extra. Se calientan más por fuera: Aunque muchas marcas diseñan estos electrodomésticos con aislamiento térmico, el cristal tiende a calentarse más que el plástico. Si hay niños en casa, es algo a considerar.

¿Merece la pena cambiar la freidora de aire normal por una de cristal?

Depende. Si te encanta ver cómo se cocinan los alimentos o tienes preocupación por el uso de plástico en la cocina, una freidora de aire de cristal puede ser una buena opción. También si buscas algo estéticamente atractivo y fácil de limpiar.

Por otro lado, si el cristal te parece un factor irrelevante y lo que buscas es simplemente una buena freidora de aire, quizás no valga la pena pagar el extra. Hay modelos convencionales que ofrecen las mismas prestaciones por menos dinero y con una variedad de capacidades y funciones.

Siento la cruda realidad, pero no hay revolución aquí, solo una elección personal basada en gustos, prioridades y presupuesto. Si te decides por una de cristal, asegúrate de que el modelo elegido tiene buenas opiniones en eficiencia y durabilidad, no solo en estética. Porque, al final, lo que importa es que cocine bien, no solo que se vea bonito en la encimera, para bonito ya están los cuadros.