Tipos de tomates y propiedades de cada uno: kumato, raf, amarillos, rojos y morados

Aunque sea un alimento original de América del Sur, con la colonización y gracias a la popularidad que ganó en Europa, el tomate es hoy en día un ingrediente indispensable en ensaladas, guisos o frutas. Además de ser muy saludable, esta fruta considerada una verdura en el ámbito culinario, acompaña a todo tipo de platos mediterráneos.

Tomates aliñados | Freepik

El tomate en general, tiene componentes saludables que destacan por contener antioxidantes, vitaminas o compuestos beneficiosos como el licopeno que, a parte de darle el color rojizo, es conocido por combatir el envejecimiento celular o proteger al corazón. Es además bajo en calorías.

Entre los diferentes tipos de tomate, se encuentra el más pequeño de todos, el cherry, pero que a su vez es una bomba de vitamina C y A.

Tomates cherry | Pexels

El kumato, es aún más oscuro y dulce, y lo bueno que tiene es una gran concentración de compuestos protectores.

Tomate kumato | iStock

El raf es rico en azúcares naturales y minerales, algo que juega a su favor ya que ofrece un sabor delicioso y antioxidantes, perfecto para incluir a una dieta sin perder calidad y sabor.

Tomate raf | iStock

Por otro lado, los hay más suaves, en este caso serían los tomates amarillos, llenos de betacarotenos, un complemento ideal para los que buscan algo más digestivo y que se puede incluir en salsas y cremas menos fuertes.

Tomate amarillo | iStock

Y por último el clásico tomate rojo, el más conocido y utilizado en pizzas, guisos, pastas, gazpachos, etc.

Tomate rojo clásico | iStock

Cualquier tomate tiene su beneficio, el truco está en combinar diferentes tipos y colores para lograr obtener los máximos efectos positivos en nuestro organismo, comiendo bien, de manera sana y natural, también estamos cuidando nuestro cuerpo.