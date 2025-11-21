DULCE CASERO
Tarta de masa filo y chocolate: el postre fácil con el que serás la mejor anfitriona esta Navidad
Con esta receta de tarta de masa filo y chocolate, cualquier persona anfitriona puede brillar estas fiestas: deliciosa, vistosa y muy fácil de hacer. Te explicamos cómo hacerla para que vayas practicando para Navidad.
La Navidad es la época perfecta para lucirse en la cocina y sorprender a tus invitados con un postre delicioso y fácil de preparar. Elena Gorordo, creadora de contenido culinario, ha compartido en su Instagram una receta de tarta de masa filo y chocolate para chuparse los dedos.
Ingredientes
Los ingredientes que necesitas no tienen ningún secreto. Son los siguientes:
- Masa filo comprada
- Crema de cacao tipo Nutella
- 75 g de leche entera
- 25 g de mantequilla derretida
- 2 huevos
- Vainilla líquida (esencia)
- Azúcar glass para decorar
Paso a paso para prepararla
1. Preparar la mezcla líquida: En un bol, bate los huevos junto con la leche, la mantequilla derretida y unas gotas de esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Montar la tarta: Corta la masa filo en pequeños pedazos sin desenrollarla. Coloca los trozos en el molde, extendiéndolos un poco para cubrir la base y los laterales.
3. Añadir la crema y la mezcla líquida: Vierte una capa de la mezcla batida y añade cucharadas de crema de cacao sobre la masa filo. Repite con otra capa de trozos de masa y otra capa de la mezcla, alternando chocolate y masa.
4. Hornear: Precalienta el horno a 180 °C y hornea la tarta durante 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente.
5. Decorar y servir: Espolvorea azúcar glass por encima y deja que se enfríe un poco antes de servir.
El contraste entre la textura crujiente de la masa filo y la jugosidad de la crema de cacao hace que este postre sea irresistible. Además, su preparación rápida y sin complicaciones lo convierte en una opción ideal para quienes quieren sorprender en Navidad sin pasar horas en la cocina.
Otras variantes
Si quieres darle un toque diferente, puedes alternar capas de masa filo con crema de avellanas y trozos de fruta fresca como plátano o frambuesa. Otra opción es añadir un poco de chocolate blanco o negro rallado entre las capas, o incluso espolvorear frutos secos tostados por encima antes de hornear para un toque crujiente extra.
La versatilidad de esta tarta permite adaptarla a los gustos de tus invitados y a cualquier ocasión navideña.
