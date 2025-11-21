Tarta de masa filo y chocolate: el postre fácil con el que serás la mejor anfitriona esta Navidad

La Navidad es la época perfecta para lucirse en la cocina y sorprender a tus invitados con un postre delicioso y fácil de preparar. Elena Gorordo, creadora de contenido culinario, ha compartido en su Instagram una receta de tarta de masa filo y chocolate para chuparse los dedos.

Ingredientes

Los ingredientes que necesitas no tienen ningún secreto. Son los siguientes:

Masa filo comprada

Crema de cacao tipo Nutella

75 g de leche entera

25 g de mantequilla derretida

2 huevos

Vainilla líquida (esencia)

Azúcar glass para decorar

Paso a paso para prepararla

1. Preparar la mezcla líquida: En un bol, bate los huevos junto con la leche, la mantequilla derretida y unas gotas de esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Montar la tarta: Corta la masa filo en pequeños pedazos sin desenrollarla. Coloca los trozos en el molde, extendiéndolos un poco para cubrir la base y los laterales.

3. Añadir la crema y la mezcla líquida: Vierte una capa de la mezcla batida y añade cucharadas de crema de cacao sobre la masa filo. Repite con otra capa de trozos de masa y otra capa de la mezcla, alternando chocolate y masa.

4. Hornear: Precalienta el horno a 180 °C y hornea la tarta durante 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente.

5. Decorar y servir: Espolvorea azúcar glass por encima y deja que se enfríe un poco antes de servir.

El contraste entre la textura crujiente de la masa filo y la jugosidad de la crema de cacao hace que este postre sea irresistible. Además, su preparación rápida y sin complicaciones lo convierte en una opción ideal para quienes quieren sorprender en Navidad sin pasar horas en la cocina.

Tarta de masa filo y chocolate | Freepik

Otras variantes

Si quieres darle un toque diferente, puedes alternar capas de masa filo con crema de avellanas y trozos de fruta fresca como plátano o frambuesa. Otra opción es añadir un poco de chocolate blanco o negro rallado entre las capas, o incluso espolvorear frutos secos tostados por encima antes de hornear para un toque crujiente extra.

La versatilidad de esta tarta permite adaptarla a los gustos de tus invitados y a cualquier ocasión navideña.