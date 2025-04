Las sensaciones de Pilar Rubio haciendo una cata de chuches mexicanas picantes: "Solo a mí se me ocurre"

A principios de este año, Sergio Ramos cruzó el océano Atlántico para seguir su carrera como futbolista en México. El defensa fichó por el Club de Fútbol Monterrey y eso ha significado un cambio no solo para él, sino también para su familia, que le acompañó en su presentación como nuevo jugador del equipo mexicano. Pilar Rubio y sus hijos estuvieron presentes en el acto al que asistieron centenares de personas.

Desde entonces, Pilar ha querido integrarse un poco más a la ciudad que los acoge y ha estado descubriendo todos sus rincones: "Fascinada con Monterrey. Descubriendo su magia y su gente", escribió en un post hace ahora un mes, con fotos y vídeos paseando por sus calles, visitando tiendas e incluso una fábrica donde se hacen las famosas tortillas.

Con su afán para descubrir más, la presentadora se ha propuesto probar nuevos sabores y se ha atrevido a comprar chucherías picantes. Como bien sabemos, el picante en México es un tema que hay que tener en cuenta si se visita el país, sobre todo si no se es muy fan de los sabores tan fuertes. Por eso, se pregunta: "¿Cuál picará menos?".

¿Son picantes las chucherías que ha comprado Pilar Rubio?

"Solo a mí se me ocurre estar en México y comprar chuches picantes", empieza el vídeo Pilar.

Sin conocer exactamente cuál es el nivel de picor, la comunicadora comienza su reto probando el dulce enchilado en tira sabor piña con relleno sabor tamarindo. "No puedo ni imaginarme a qué va a saber", dice con ironía. Tras probarlo, comenta que está bueno y que el picante va a más a medida que va masticando.

Parece que la primera prueba está superada. En la segunda, los tamborines enchilados son menos picantes: "Es un picante agradable, del que me gusta".

La cata continúa con unas naranjichas enchiladas, unas chucherías que le recuerdan "mucho" al Tajín, un sazonador en polvo que Pilar usa "en todas" sus comidas. A juzgar por el paquete, lleno de dibujos de fuegotes, parece que este será el más picante. Y efectivamente, "este es el que más pica", aunque lo encuentra "muy bueno", ya que sabe a una mezcla entre naranja y mandarina.

Después, vienen las pavirricas, una paleta de dulce de tamarindo que "no pica tanto"; el chupatín, paleta cubierta de caramelo sabor tamarindo enchilado; y la rocaleta, gomitas enchiladas, piña y mandarina. De estas, cuenta que tienen "un equilibrio perfecto entre picor y la piña" que le gusta mucho. Y, por último, los tamarindos con azúcar: "No pica, para qué vamos a probarlos", y se los guarda "para mañana". "Lo bueno de esto es que son chuches que los niños no me van a quitar", asegura divertida.

Así que ya lo sabes, si tienes planeado viajar a México y te animas a probar las chucherías locales, ahora ya tienes una guía. Por cierto, las chuches y unas bebidas les han costado 329 pesos mexicanos (unos 14,50 euros).

¿Qué es el tamarindo?

En la mayoría de las chuches que ha probado Pilar, hay un ingrediente en común: el tamarindo. Se trata de una vaina marrón con una pulpa espesa y agridulce en el interior. Es originario de África y en México lo utilizan para añadirlo en salsas picantes, en aguas frescas y en los dulces.

Es rico en fibra, antioxidantes y vitaminas A y C, además de tener propiedades digestivas y antiinflamatorias.