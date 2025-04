Chapulines, los insectos que ha probado en México Pilar Rubio: "Ya están en mi dieta"

Si hace unos días nos sorprendía viendo a Pilar Rubio descubriendo frutas exóticas mexicanas —como os contamos en nuestro anterior artículo—, ahora la presentadora vuelve a llamar la atención de sus seguidores con una propuesta aún más atrevida.

En su nuevo reel de Instagram, Pilar ha querido compartir otro de sus descubrimientos gastronómicos en México: los chapulines. Sí, insectos. O, para ser más precisos, saltamontes. Y no solo los prueba, sino que ya los ha convertido en parte habitual de su dieta.

Los chapulines que nos comparte Pilar Rubio

Como ya vimos, la presentadora está aprovechando al máximo su nueva etapa en tierras mexicanas para experimentar la cultura local, y eso incluye, cómo no, su riqueza gastronómica. "Me encanta la comida mexicana", afirma Pilar con entusiasmo, y queda claro que no tiene miedo a probar cosas nuevas. En esta ocasión ha ido un paso más allá, nos muestra los chapulines que son los snacks más tradicionales, y a la vez más sorprendentes de México.

En el vídeo, Pilar nos muestra un tarro lleno de chapulines, explicando de forma entusiasta por qué ha decidido incorporarlos a su dieta. "Es una pasada y es un buen snack", asegura convencida. Como explica en el clip, estos insectos no solo son tradicionales en la gastronomía de Oaxaca, sino que además son una fuente impresionante de nutrientes. "Contiene un 51% de proteínas", destaca Pilar, lo que los convierte en una opción ideal para quienes hacen deporte o buscan ganar masa muscular. También hace hincapié en su contenido en fibra, otro punto a favor para la salud.

Lo más curioso es que, aunque no es la primera vez que los prueba, sí es la primera vez que decide comprar un tarro entero de chapulines en Monterrey. Un gesto que demuestra no solo su interés por probar nuevas experiencias, sino también su intención de integrar estos productos en su día a día. Y por si quedaban dudas, lo deja claro con una afirmación: "los chapulines ya están en mi dieta".

Además, en el vídeo, también podemos ver cómo uno de sus hijos prueba los chapulines y, para sorpresa de muchos, le gustan.

Saltamontes | Freepik

Reacciones de los seguidores

Como era de esperar, el post ha generado una gran cantidad de comentarios. La mayoría de ellos, muy positivos. "Son deliciosos, ponle guacamole y es una pasada", comenta una usuaria. Otro seguidor añade: "Son buenísimos, Pilar, y sí, como lo dices tú, son un superalimento", No han faltado tampoco quienes han aprovechado para dar ideas de recetas y formas de acompañarlos: con quesadillas, tacos, croquetas, sal y limón…

Eso sí, no todo han sido aplausos. También ha habido quienes han mostrado cierto rechazo o sorpresa ante la idea de comer insectos. Una reacción comprensible, especialmente para quienes no están familiarizados con esta parte de la gastronomía mexicana. Pero Pilar parece tenerlo claro, está dispuesta a descubrir nuevas culturas sin prejuicios, y a vivir esta experiencia al máximo.

Su paso por México está dando para mucho, y parece que la cocina es uno de los aspectos que más está disfrutando. Como ella misma dice, "me encanta la comida mexicana", y nosotros, desde este lado, seguiremos atentos a cada una de sus publicaciones, deseando descubrir junto a ella nuevos sabores, platos y tradiciones.