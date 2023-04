Receta de torrijas rellenas de dulce de leche

En Semana Santa no pueden faltar los postres tradicionales. Y entre todos ellos, destacan las torrijas. Se trata de un dulce que, además de riquísimo, es muy económico. De ahí parte de su popularidad desde hace décadas en muchos hogares españoles.

Su elaboración no tiene mucho misterio: la receta tradicional se basa en cortar rodajas de pan muy finas y empaparlas bien en la leche para que queden jugosas. No obstante, hay que saber el punto exacto en el que hace falta retirarlas para que no se rompan y se conviertan en migajas.

Torrijas creativas

En esta ocasión, os propongo una versión moderna de las torrijas tradicionales. A lo largo de los años, la receta se ha ido modernizando. Hoy en día podemos degustar torrijas de sabores: chocolate, naranja, rellenas de crema pastelera, crema de chocolate, etc.

En esta ocasión vamos a preparar unas torrijas diferentes y creativas rellenas de dulce de leche. Y para decorarlas, puedes rebozar las torrijas en azúcar o azúcar con canela y acompañarlas con una bola de helado o con nata montada.

Ingredientes

Una barra de pan

Dulce de leche

Leche

2 huevos batidos

Aceite para freír

Azúcar

Canela (opcional)

Preparación

1. Cortamos las rebanadas de pan muy finas.

2. Untamos dulce de leche en una rebanada y la tapamos con otra encima.

3. Empapamos las rebanadas en la leche.

4. Pasamos las torrijas por los huevos batidos.

5. Freímos las torrijas en una sartén con aceite caliente.

6. La pasamos a un plato con papel absorbente.

7. Rebozamos en azúcar solo o con canela.

8. ¡Listas para disfrutar en la mejor compañía!