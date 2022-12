Receta fácil de panettone casero, un imprescindible navideño

Si eres de esas personas a las que no le da pereza arremangarse y mancharse las manos, de las que no le tiene miedo a la repostería, y de esas a las que meterse en la cocina con una receta le parece un buen plan para pasar un rato en familia, ¡este artículo es para ti!

Te traemos la receta de un clásico postre de Navidad. Y no, no estamos hablando de los turrones, ni de las neulas, ni de los polvorones… ¡nos referimos al rico panettone italiano! La esponjosidad de su masa parecida al briox, así como la variedad de relleno que puede llevar -o no- hacen de este postre un apetitoso bocado.

Los más comunes tienen trocitos de chocolate o fruta confitada, y si nos ponemos puristas la receta clásica lleva masa madre y varias fermentaciones, pero en este artículo te traemos unas instrucciones sencillas para que puedas hacer en casa sin demasiadas complicaciones un panettone que te quede estupendo.

Evidentemente, el cocinado lleva un proceso y tienes que tener claros los tiempos, pero ponte manos a la obra y sigue concienzudamente cada paso, ¡el resultado merece la pena!

Receta de panettone casero

Ingredientes:

500 g de harina de fuerza

40 g de levadura

120 g de azúcar

250 g de frutas confitadas

100 g de pasas sin semillas

1 cucharada de esencia de vainilla

200 g de mantequilla

4 huevos

120 ml de leche

1 cucharadita de sal

Modo de elaboración:

1. Vertemos la leche en un cazo, incorporamos una cucharadita de azúcar y la levadura. Removemos bien para que se diluyan ambos componentes en el líquido y dejamos reposar 5 minutos.

2. Una vez transcurrido ese tiempo agregamos los ingredientes secos en el cazo; esto es, azúcar, sal y la harina -tamizada-.

3. Utilizamos una cuchara o unas varillas para integrar todos los ingredientes con movimientos envolventes -dejando que entre aire- hasta que la masa adquiera una textura uniforme.

4. Acto seguido, calentamos 180 g de mantequilla para que se deshaga y podamos incorporar al cazo. Añadimos también tres yemas y reservamos las tres claras que quedan para hacer otra elaboración que las requiera otro día cualquiera.

5. Repetimos los movimientos envolventes para que los ingredientes más mantecosos queden bien integrados en la mezcla. Esta debe quedar húmeda y pegajosa.

6. Una vez adquiera esta textura, podemos incorporar la fruta confitada y las pasas, removemos bien y dejamos reposar la masa durante un par de horas en un lugar fresco y seco para que doble su tamaño.

7. Transcurrido este tiempo, encendemos el horno, lo ponemos a 200 º C y seleccionamos una función que desprenda aire caliente por toda la cavidad o bien que caliente tanto por arriba como por abajo.

8. Volvemos con la masa y la amasamos ligeramente con las manos para desgasificarla y extraer todo el aire que contiene.

9. Deshacemos la mantequilla que habíamos apartado anteriormente y con un pincel pintamos el molde hondo y redondo que hemos seleccionado para esta elaboración.

10. Colocamos la masa dentro -nunca debe superar la mitad del molde- y la dejamos reposar hasta que suba casi hasta arriba. Pintamos la parte superior con un huevo batido y le realizamos algunos cortes con forma de cruz para que el calor no la desgarre.

11. Introducimos el molde con la masa en el horno durante una hora. Transcurrido ese tiempo, sacamos el panettone del horno y lo dejamos enfriar hasta que lo podamos desmoldar y emplatar para consumir.

Consejo: puedes servir el panettone acompañado con una buena taza de chocolate o un poco de vino rancio o moscatel. ¡Le irá ideal!