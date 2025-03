¿Por qué el vino es tinto, blanco o rosado? Las diferencias entre ellos

Todo el mundo sabe que el vino viene de la uva, pero no todo el mundo conoce la diferencia entre el tinto, el blanco y el rosado. Y no, no es colorante, y sí, hay diferencia tanto en el sabor, como en la uva y en el proceso de elaboración.

Como se puede intuir por el color, el vino tinto se hace con uvas negras, aunque cabe destacar que ese tono tan oscuro se lo da específicamente la piel de esta fruta. En el proceso de maceración -cuando se pone en contacto el mosto con las partes sólidas de la fruta- la piel de la uva no se deshecha, sino que se mantiene junto al mosto, por lo que su color se libera. Esto es lo que le da al vino ese tono rojo o púrpura.

Uvas negras | iStock

En cambio, el vino blanco se elabora principalmente con uvas blancas. Si bien es cierto que se pueden utilizar uvas negras -retirando su piel antes de la fermentación- no es lo común. Es por esto que el vino no adquiere color: si se hace con uvas blancas se queda más clarito y si se hace con uvas negras, al no tener piel no destiñe y se queda más amarillento.

Vino blanco | iStock

Y, por último, el vino rosado se hace con ambas, uvas negras o uvas blancas. ¿Cuál es la diferencia con el vino tinto? Que en este caso la maceración es mucho más corta y, por tanto, las pieles solo tiñen durante un periodo corto de tiempo. Es por eso que su color no es ni uno ni otro, sino que es rosáceo.

Vino rosado | iStock

En resumen, la diferencia entre el vino tinto, blanco o rosado se basa en el tipo de uva que se utilice para su elaboración, el tiempo que su piel esté en contacto con el mosto y la técnica de mificación que se emplee.