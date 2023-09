Por qué hay que lavar las legumbres después de que estén en remojo

Las legumbres son uno de los alimentos más importantes de nuestra dieta alimenticia, por lo que es necesario consumirlos con frecuencia. Aunque parezca algo sin importancia, muchos nos preguntamos si es necesario lavar las legumbres antes de cocinarlas y consumirlas. Para evitar esto, normalmente, las personas suelen comprar las legumbres ya cocidas previamente porque son muy útiles, sin embargo, no siempre sirven para todas las recetas que se desee cocinar.

Es el caso del cocinado de un potaje, ya que los garbanzos deben estar crudos para que se puedan cocinar con el resto de los ingredientes. Por ello, es imprescindible mantenerlo en remojo durante unas cuantas horas antes de su cocinado.

¿Es importante lavar las legumbres crudas?

Es imprescindible lavarlas antes de cada cocinado. Para ello, tendremos que dejarlas en remojo durante varias horas y tras pasado este tiempo, veremos que se ha formado una especie de espuma en la superficie del agua. Posteriormente, tendremos que escurrir las legumbres y pasarlas nuevamente por agua para que queden totalmente limpias.

Verduras y legumbres | iStock

¿Por qué debemos lavarlas?

Se debe principalmente porque en ella se acumula una sustancia llamada saponina, un antinutriente que dificulta la digestión y aporta un sabor amargo en esta legumbre. Por esta razón, es fundamental ponerlas en remojo para limpiarla y, además, eliminar los restos de esta sustancia.

Esto no es todo, ya que esta sustancia es perjudicial para el sistema digestivo porque hace que no absorba el hierro en su totalidad. Por ello, cocinarlo a altas temperaturas hará que desaparezca completamente y no nos generará ese sabor amargo y no deseado.