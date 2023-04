Natillas caseras con chocolate blanco: Una receta tradicional con un toque moderno

Las natillas caseras son un postre muy extendido en España. Se trata de una elaboración dulce a base de yemas de huevo, leche y azúcar, que se acostumbra a preparar con una galleta arriba o abajo.

En esta ocasión, os propongo cocinar esta receta tradicional pero con un toque especial a base de chocolate blanco. Se trata de un sabor que combina muy bien con la canela, uno de los ingredientes estrella de la mayoría de las natillas. No obstante, si eres de las que no te convence esta especia, puedes no añadirle sin problema; quedarán ricas igualmente.

¿Cuántas horas en la nevera necesitan las natillas?

Una vez cocinadas, para que cuajen bien y estén listas para servir, deben estar como mínimo 8 horas en frío. Es decir, que si tienes invitados y quieres que prueben tus deliciosas natillas caseras de chocolate blanco tendrás que prepararlas con un poco de previsión y hacerlas un día antes.

¿Las natillas llevan gluten?

En la receta que puedes seguir en el vídeo paso a paso verás que no llevan gluten. Están elaboradas con harina de maíz, por lo tanto son un postre totalmente apto para celíacos.

Receta de natillas de chocolate blanco

Dejémonos de rodeos y vayamos con el paso a paso de esta receta, que es facilísima.

Ingredientes

600 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

70 g de azúcar

3 yemas

40 g de harina de maíz

180 g de chocolate blanco

Preparación

1. En un cazo calentamos 500 ml de leche con la esencia de vainilla. Cuando la leche esté caliente, la retiramos y reservamos.

2. Mezclamos 100 ml de leche con la harina de maíz ytambién lo reservamos.

3. En un bol mezclamos las yemas con el azúcar.

4. Incorporamos la mezcla de la leche con la harina de maíz y la leche con la vainilla.

5. Integramos todos los ingredientes.

6. Vertemos todo al cazo y removemos sin parar (este punto es importante).

7. Retiramos cuando las natillas estén espesas.

8. Vertemos las natillas en los recipientes y las llevamos a la nevera 8 horas como mínimo.

9. Decoramos con chocolate blanco rallado.

10. ¡Listas para disfrutar en la mejor compañía!