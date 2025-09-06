Los ingredientes secretos para elevar a otro nivel una empanada de jamón y queso

En muchas ocasiones, la comida, sus aromas y sus sabores nos transportan instantáneamente a distintos momentos de nuestra vida, en especial a la infancia. Basta con probar un plato para desbloquear recuerdos que, generalmente, se relacionan con buenos momentos compartidos en compañía de la familia y de amistades. La sopa casera de la abuela, el postre favorito, unas chucherías con los amigos... Cada una de estas cosas guarda una historia.

Como, por ejemplo, la de Irene, conocida en redes sociales por su perfil @come.vive.viaja en el que comparte viajes y recetas saludables. En uno de sus vídeos rememora cuando con sus amigos del colegio iban al bar a jugar el futbolín y, de adolescentes, a pasar "tardes enteras jugando a las cartas y arreglando el mundo".

Recuerda a Lola y Manolo, los dueños del bar Señor, y su "archiconocida" empanada de jamón y queso que preparaban cada fin de semana. "¡Estaba increíble!", exclama Irene. Pero había algo que se le escapaba, cuenta: "Por más que pensaba, nunca adivinaba cuáles eran sus ingredientes secretos". Y, por fin, llegó el día en el que Lola le confesó: "Añadirle finas láminas de tomate y manzana".

Ahora Irene prepara la empanada de vez en cuando siguiendo esta receta y ha querido compartir con todos sus seguidores el gran misterio.

Ingredientes para la empanada de jamón y queso con tomate y manzana

Esta es la lista de la compra. Toma nota:

2 planchas de hojaldre

Jamón cocido

Queso

2 tomates

1 manzana

1 huevo

Otro toque secreto de Lola que nos comparte Irene es que "con orégano y doble de queso queda todavía más rica".

Así se hace la empanada de jamón y queso con tomate y manzana

1. Pon una lámina de hojaldre en una bandeja para horno. No le quites el papel especial para que no se pegue.

2. Pon las lonchas de jamón cocido y, luego, las lonchas de queso.

3. Corta rodajas muy finitas de tomate y ponlas encima del queso.

4. Con una mandolina o un cuchillo muy afilado, corta rodajas muy finitas de manzana y añádelas a la empanada.

5. Añade otra capa de lonchas de jamón cocido.

6. Tapa los ingredientes con la otra lámina de hojaldre y retira el papel.

7. Pliega los bordes para sellar la empanada.

8. Bate un huevo y, con un pincel, repártelo por encima del hojaldre.

9. Pincha el hojaldre con un tenedor.

10. Por último, mételo en el horno 25 min a 200 °C.

Manzanas fuji | Freepik

Las principales variedades de manzana

Como hemos comentado, la manzana es uno de los ingredientes secretos de esta empanada. Hay muchas variedades con sus características concretas y, a continuación, te describimos algunas de ellas para que puedas decidir con cuál te quedas: