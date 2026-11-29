La alimentación juega un papel fundamental a la hora de hacer ejercicio. No solo influye en la energía que tenemos durante el entrenamiento, sino también en la capacidad del cuerpo para recuperarse después del esfuerzo. Por eso, elegir bien qué comemos antes de ir al gimnasio puede marcar la diferencia, especialmente si vamos a realizar ejercicios de fuerza.

Aunque las necesidades nutricionales varían en función de la intensidad, la duración del ejercicio y las condiciones físicas de cada persona, hay algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta.

Una de ellas es evitar las comidas demasiado copiosas justo antes de entrenar y dejar un margen de unas dos horas para facilitar la digestión. De esta manera, el organismo podrá disponer de la energía necesaria sin que las molestias digestivas interfieran en la actividad física.

Mujer haciendo ejercicio de fuerza | Magnific

Carbohidratos y proteínas

Durante el ejercicio, el organismo utiliza diferentes fuentes de energía para responder al esfuerzo. Los carbohidratos y las grasas son los principales combustibles, aunque su utilización depende de la intensidad y la duración de la actividad. También intervienen las proteínas, aunque su función principal está relacionada con el mantenimiento y la reparación de los tejidos musculares.

En el caso de los entrenamientos de fuerza, la proteína adquiere especial importancia. Este tipo de ejercicios puede provocar pequeñas lesiones en las fibras musculares que el organismo necesita reparar para favorecer su recuperación y adaptación al entrenamiento. Para ello, es importante incorporar alimentos proteicos a la dieta, sin olvidar el resto de nutrientes.

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Además, el descanso también forma parte del proceso. Los músculos necesitan tiempo para recuperarse después de una sesión exigente, por lo que no basta con entrenar y aumentar el consumo de proteínas. Una alimentación equilibrada y una recuperación adecuada son fundamentales para conseguir resultados.

Qué comer antes de hacer ejercicio

No todas las sesiones requieren las mismas necesidades energéticas. Por eso, conviene adaptar la comida previa al tipo de actividad que vayamos a realizar.

Si tienes previsto hacer un entrenamiento de fuerza, puedes combinar alimentos ricos en proteínas con carbohidratos. Algunas opciones son las tortitas de avena o de arroz acompañadas de crema de cacahuete, así como los huevos, que destacan por su versatilidad y su aporte nutricional.

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La fruta también puede ser una buena alternativa antes de ir al gimnasio. El plátano, los higos y las uvas contienen carbohidratos que ayudan a disponer de energía para afrontar el ejercicio. Puedes acompañarlos de yogur griego para completar la comida con proteínas y conseguir una opción sencilla y fácil de preparar.

La recuperación y la hidratación

La alimentación no termina cuando acaba el entrenamiento. Después del ejercicio, el organismo necesita reponer energía y disponer de los nutrientes necesarios para reparar los músculos. Por eso, conviene incluir una combinación de carbohidratos y proteínas en las comidas posteriores.

Entre las opciones que puedes preparar en casa destacan el pollo al curry con verduras o unas tostadas de aguacate con queso cottage. Son alternativas que permiten combinar diferentes nutrientes y completar la alimentación después de una sesión de fuerza.

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También es importante prestar atención a la hidratación. Durante el ejercicio perdemos agua y electrolitos a través del sudor, por lo que debemos beber líquidos antes, durante y después de entrenar. En sesiones especialmente largas o intensas, puede ser necesario prestar más atención a la reposición de electrolitos.

Así pues, mejorar el rendimiento deportivo no depende únicamente de cuánto entrenamos, sino también de cómo alimentamos y cuidamos nuestro cuerpo. Adaptar las comidas a cada actividad, respetar los tiempos de recuperación y mantener una buena hidratación son tres aspectos fundamentales para sacar el máximo partido a cada sesión.