La cena de Nochebuena suele ser el gran gasto gastronómico de las fiestas, y basta que se acerque diciembre para que ciertos productos básicos de la mesa navideña disparen su precio de un día para otro. Con una cesta cada vez más apretada, jugar con la antelación se ha convertido en el recurso más práctico para mantener el nivel del menú sin que se resienta el bolsillo.

Meter ciertos alimentos en el congelador con semanas de margen te ayuda a repartir gastos y a evitar las subidas habituales de la campaña navideña. Además, así te quitas mucha presión de encima cuando llegan las prisas de última hora.

A continuación te dejamos varias opciones que merece la pena comprar ya a mejor precio y guardar bien conservadas.

Marisco

Langostinos, gambones, percebes, nécoras o carabineros son clásicos indiscutibles de Nochebuena, pero en las semanas previas a las fiestas sus precios se disparan con facilidad. Comprarlos ahora y congelarlos bien protegidos —en crudo o ya cocidos, según la pieza— es un truco de toda la vida para ahorrar sin renunciar a un picoteo festivo.

Cóctel de camarones navideño | iStock

Pescados para horno o plancha

Un buen besugo, una lubina, un rodaballo o unas rodajas de merluza pueden elevar el menú de Nochebuena sin complicarte demasiado en la cocina. Aprovechar los precios actuales de lonja o pescadería y congelarlos limpios y en su punto te permite tener el plato principal resuelto antes de que empiecen las prisas y los encarecimientos de diciembre.

Pescado | iStock

Cortes de carne especiales

Solomillo de ternera o cerdo, cordero lechal, carrilleras o un buen redondo son apuestas seguras para quienes prefieren carne en la cena de Nochebuena. Hacerse con estas piezas con antelación y congelarlas por raciones resulta muy cómodo para repartir gastos y evitar los picos de demanda de mediados y finales de mes.

Costillas de cordero | iStock

Croquetas y canelones

Preparar o comprar una buena tanda de croquetas o canelones con semanas de margen y congelarlos ya listos para freír, hornear o gratinar es un salvavidas enorme. No solo ahorras dinero escalonando la compra, sino que también te quitas trabajo de encima el mismo día de Nochebuena, cuando lo que apetece es disfrutar de la sobremesa.

Plato de canelones | iStock

Pan de calidad y bases de hojaldre

Aunque parezca un detalle menor, un buen pan de masa madre, panecillos especiales o masas de hojaldre para entrantes y postres marcan la diferencia en una mesa navideña. Comprarlos ahora y congelarlos bien envueltos evita encontrarte con estanterías vacías o precios inflados en los días grandes.

Añadir chocolate en masa de hojaldre | iStock

Turrones, mazapanes y dulces navideños

Aunque muchos dulces navideños aguantan perfectamente en la despensa, los turrones más cremosos, los mazapanes o ciertos postres artesanos agradecen conservarse bien guardados para no perder textura ni frescura hasta la noche de Nochebuena. Ir haciéndote con ellos poco a poco ayuda a repartir el gasto y a aprovechar las primeras promociones de temporada.