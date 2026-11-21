¿Por qué algunas etiquetas advierten que la cáscara de limón o naranja no es comestible? La normativa europea exige indicar en los envases de cítricos los conservantes y otras sustancias químicas utilizadas después de la cosecha. Por eso, es importante prestar atención al etiquetado y respetar las advertencias sobre el consumo de la cáscara.

Concretamente, entre las sustancias utilizadas están el fludioxonil y la azoxistrobina. Estos fungicidas pueden dejar residuos en la superficie de la fruta que pueden no ser inocuos para la salud a largo plazo.

Limones y ralladura de limón | Pexels

Fludioxonil: ¿qué es y por qué preocupa a los expertos?

Uno de estos fungicidas, el fludioxonil, ha generado especial interés tras una evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicada en 2024. El organismo concluyó que cumple los criterios europeos para ser considerado un disruptor endocrino en humanos y otros organismos.

Pero todo hay que saberlo interpretar, porque esta advertencia tampoco significa que consumir una fruta tratada provoque necesariamente problemas hormonales.

¿Cómo podemos utilizar la piel de los cítricos con seguridad?

Lo primero es revisar el etiquetado, ya que si indica que la cáscara no es apta para el consumo, no debemos utilizarla en recetas, bebidas o infusiones. Lavarla bajo el grifo y frotarla puede reducir algunos residuos superficiales, pero no garantiza eliminarlos por completo.

Si queremos aprovechar la piel de limones y naranjas en la cocina, podemos optar por cítricos ecológicos o productos cuyo etiquetado indique expresamente que no han recibido tratamientos tras la cosecha que deban preocuparnos.

La clave está en leer las etiquetas y no dar por hecho que todas las cáscaras son iguales, ya que no toda la fruta procede del mismo lugar ni es tratada con los mismos productos fitosanitarios.