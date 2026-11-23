Te contamos todo lo que tienes que saber para escoger vinos sin ser un experto. Y es que cada vino tiene su estilo y solo tienes que descubrir cuál va más contigo. Conoce esos conceptos básicos que conseguirán que encuentres la botella adecuada para cada ocasión.

¿Tinto, blanco, rosado o espumoso? ¿Mejor joven o reserva? ¿Qué vino combina con una carne o con un plato de pescado? Cuando llega el momento de elegir una botella, es habitual encontrarse con numerosas opciones y no saber muy bien por dónde empezar. Sin embargo, no hace falta ser un experto para encontrar un vino que encaje con los gustos de cada uno.

Lo primero que tenemos que tener claro es decidir qué tipo de vino nos apetece, ya que cada uno tiene un estilo y unas particularidades que harán que se convierta en el maridaje perfecto para cada comida.

Descubre cómo acertar a la hora de comprar un vino | Mercadona

¿Tinto, blanco, rosado o espumoso: ¿cuál elegir?

Cada tipo de vino despierta unas sensaciones diferentes en el paladar y combina mejor con determinados alimentos. Los tintos, que pueden ir desde los más frutales hasta los más intensos, maridan genial con carnes, guisos, asados y quesos curados.

Los blancos que resultan más frescos, aromáticos y versátiles. Son la opción perfecta para acompañar pescados, mariscos, verduras y carnes blancas. Los rosados, por su parte, se caracterizan por su perfil refrescante, ligero y afrutado, y pueden combinarse con arroces, pastas, pescados y carnes blancas.

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Si eres de los que prefiere un buen aperitivo, no puedes perderte la sección de espumosos. Sus burbujas aportan frescura y ayudan a limpiar el paladar, por lo que funcionan especialmente bien con alimentos grasos o crujientes, como frituras, mariscos y arroces.

¿Qué significan las denominaciones de origen y el tiempo de crianza?

Uno de los aspectos más diferenciales en los vinos la Denominación de Origen (D.O.). Esta indica el lugar de procedencia del vino y garantiza que cumple unas determinadas normas de elaboración. No se trata de una puntuación de calidad, sino de una forma de proteger su autenticidad. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rías Baixas.

Tampoco podemos pasar por alto el tiempo de crianza, tanto en barrica como en botella, ya que influye en el estilo del vino, aunque no significa necesariamente que uno sea mejor que otro. Los vinos de cosecha, por ejemplo, no pasan por barrica lo que hace que resulten más frutales, frescos y fáciles de beber.

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Los robles o crianzas permanecen un tiempo en barrica y botella, lo que les aporta mayor complejidad y equilibrio. Los reservas, por su parte, tienen un periodo de crianza más prolongado y desarrollan una mayor complejidad y profundidad. Por tanto, elegir un reserva no significa automáticamente escoger un vino de mayor calidad, sino uno con características diferentes.

En Mercadona facilitan esta identificación. Es el caso del vino Comportillo, cuya etiqueta delantera destaca esta información para ayudar al consumidor.

La importancia de conocer las variedades de uva

El tipo de uva también influye en los aromas, sabores y sensaciones que ofrece cada vino. Hay consumidores que se guían por la Denominación de Origen y otros que prefieren elegir directamente por la variedad de uva.

Para facilitar esta elección, Mercadona cuenta con Mar de Uvas, una marca propia que diferencia los vinos según el tipo de uva. Entre las variedades que se pueden encontrar en esta clasificación están la Chardonnay, una variedad de uva más redonda y delicada.

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En los tintos destacan el Merlot, un tipo suave y afrutada, y la Syrah, intensa y especiada.

Siete conceptos para entender mejor una etiqueta

Además de conocer los tipos de vino, existen algunas palabras habituales en este sector que pueden ayudar a interpretar sus características. El cuerpo hace referencia a cuánto llena el vino la boca y a su sensación de consistencia, que puede ser ligera, media o con cuerpo.

La acidez es la sensación de frescura que aporta vida al vino, mientras que los taninos producen una ligera sensación de sequedad, especialmente en algunos tintos. Por otro lado, que un vino sea afrutado significa que recuerda a frutas en su aroma o sabor, pero no implica necesariamente que sea dulce.

También conviene distinguir entre un vino aromático, que presenta aromas reconocibles y expresivos, y uno seco, que tiene poco azúcar perceptible. Por último, un vino equilibrado es aquel en el que existe una buena armonía entre la acidez, los taninos, el alcohol y la fruta.

En definitiva, antes de escoger una botella en Mercadona basta con hacerse cinco preguntas: qué tipo de vino apetece, si se prefiere un estilo fresco y ligero o intenso y con cuerpo, si buscas un sabor seco o con un punto más dulce, con qué comida se va a acompañar y si está destinado al día a día o a una ocasión especial.

Se recomienda el consumo de alcohol moderado y de bajo riesgo. Bebidas alcohólicas con una graduación de hasta 15 % vol. Prohibida la venta y el consumo de alcohol a menores de 18 años.