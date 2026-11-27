El cuerpo femenino experimenta numerosos cambios a lo largo del ciclo menstrual. Aunque la menstruación suele ser la fase que más atención recibe, los días previos a la ovulación también vienen acompañados de modificaciones hormonales que pueden manifestarse de formas muy diferentes.

Algunas son fáciles de identificar, mientras que otras pueden pasar completamente desapercibidas o confundirse con sensaciones cotidianas. Durante esta etapa, los niveles de estrógenos aumentan y preparan al organismo para una posible fecundación.

Es precisamente en los días previos a la ovulación cuando se concentra la mayor parte de la ventana fértil, ya que los espermatozoides pueden sobrevivir varios días en el apartado reproductor femenino.

Más allá de los cambios en el flujo vaginal, existen otras señales físicas y emocionales que pueden aparecer alrededor de la ovulación. Algunas están relacionadas con modificaciones hormonales conocidas, mientras que otras cuentan con evidencias más limitadas.

Reconocerlas puede ayudar a conocer mejor el propio ciclo menstrual, y, por eso, en este artículo te presentamos 10 señales que podrían indicar que estás en tus días más fértiles. ¡Vamos a ello!

Mujer con dolor menstrual | Magnific

1. Tu sentido del olfato parece estar más desarrollado

¿Hay olores que de repente percibes con mucha más intensidad? Algunas investigaciones apuntan a que la sensibilidad olfativa puede experimentar cambios a lo largo del ciclo menstrual. Sin embargo, no es un indicador fiable para identificar los días fértiles.

2. Notas más humedad en la ropa interior

Es una de las señales más características de la ventana fértil. A medida que se acerca la ovulación, aumenta la producción de moco cervical y su textura se vuelve más transparente, abundante, elástica y resbaladiza, parecida a la clara de huevo. Este cambio facilita el desplazamiento de los espermatozoides.

3. Tu pareja te parece más atractiva

Algunos estudios han explorado si las preferencias y la percepción del atractivo pueden variar durante el ciclo menstrual. Aunque se han observado posibles cambios, los resultados no permiten establecer una relación directa ni utilizar esta sensación como indicador de fertilidad.

Pareja enamorada | Magnific

4. Aumenta tu deseo sexual

Es posible que notes un incremento de la libido a mitad del ciclo. Las fluctuaciones hormonales, especialmente el aumento de estrógenos alrededor de la ovulación, pueden influir en el deseo sexual. No obstante, no todas las mujeres experimentan este cambio.

5. Tu temperatura corporal aumenta ligeramente

La temperatura basal experimenta una pequeña subida después de la ovulación, generalmente relacionada con el aumento de progesterona. Para detectarla es necesario medirla cada mañana al despertarse, antes de levantarse de la cama. Es importante tener en cuenta que este cambio permite confirmar que la ovulación probablemente ya ha ocurrido, pero no anticipada.

6. Sientes una pequeña punzada en un lado del pelvis

Se conoce como mittelschmerz o dolor de ovulación. Puede manifestarse como una molestia o pinchazo en la parte baja del abdomen, generalmente en uno de los lados. Suele ser temporal y puede durar desde unos minutos hasta uno o dos días.

Mujer con dolor abdominal | Pexels

7. Aparece un pequeño manchado entre menstruaciones

Algunas mujeres experimentan un sangrado muy ligero alrededor de la ovulación. Puede tratarse de unas gotas de sangre o de un flujo ligeramente rosado o marrón. Aunque puede coincidir con esta fase del ciclo, no es una señal universal y conviene consultar si se repite o resulta inusual.

8. Notas cambios en el aspecto de tu piel

Las fluctuaciones hormonales pueden influir en la hidratación, la producción de grasa y el aspecto de la piel. Sin embargo, aunque algunas publicaciones relacionan la ovulación con una apariencia más luminosa, no existe suficiente evidencia para considerar el llamado efecto glow una señal fiable de fertilidad.

9. Te sientes más sociable o segura de ti misma

Algunas mujeres describen cambios en su estado de ánimo, energía o confianza durante determinados momentos del ciclo. Las hormonas pueden influir en el bienestar emocional aunque estas sensaciones dependen de muchos factores y no permiten determinar cuándo se produce la ovulación.

Mujer con energía | iStock

10. Tu cuello uterino cambia de posición

Es uno de los cambios físicos menos conocidos. Durante la ventana fértil, el cuello uterino puede situarse algo más alto en la vagina, volverse más blando y presentar una apertura ligeramente mayor. Son modificaciones relacionadas con el aumento de estrógenos que pueden observarse mediante el seguimiento del ciclo.

¿Cuáles son las señales más fiables?

Aunque todos estos cambios pueden resultar curiosos, no tienen el mismo valor a la hora de reconocer la ovulación. Los indicadores más útiles son las modificaciones del moco cervical y el seguimiento de la temperatura basal, especialmente cuando se combinan.

También existen test de ovulación que detectan el aumento de la hormona luteinizante en la orina. Este pico hormonal suele producirse entre 24 y 48 horas antes de la ovulación, por lo que puede ayudar a identificar los días de mayor fertilidad.

En cualquier caso, es importante recordar que cada ciclo es diferente y que no todas las mujeres presentan los mismos síntomas. Además, si el objetivo es evitar un embarazo, no conviene utilizar estas señales por separado como método anticonceptivo.