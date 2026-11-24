Cada vez que bajan las temperaturas, se multiplican los consejos exprés para esquivar catarros y gripes: desde exprimir naranjas a primera hora hasta llenar el botiquín de suplementos vitamínicos o infusiones de jengibre. Sin embargo, para las bioquímicas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, especialistas en nutrición y fundadoras de Futurlife21, la verdadera protección frente a los virus no se improvisa cuando aparecen los primeros mocos, sino en la constancia diaria.

"No se puede reforzar o potenciar el sistema inmunológico por consumir un alimento concreto", aclaran desde el inicio. Aunque comer bien no funciona como una barrera impenetrable contra los contagios, sí garantiza que el organismo responda con eficacia y se recupere antes. "Ningún alimento previene por sí solo infecciones invernales", subrayan las expertas.

Una familia sufre los síntomas de un virus como la gripe | iStock

Mitos invernales

Uno de los errores más extendidos en esta época es recurrir a megadosis de vitamina C, vitamina D o zinc por cuenta propia. Aunque estos tres micronutrientes son esenciales para el correcto funcionamiento de los glóbulos blancos y la regulación inmunitaria, tomarlos en exceso sin una carencia previa no crea "superdefensas" y puede resultar contraproducente (por ejemplo, un exceso de zinc bloquea la absorción de cobre).

"El sistema inmunitario es una red compleja y muy bien regulada que no se puede fortalecer tan fácilmente con un suplemento", advierten las bioquímicas, quienes insisten en reservar estos productos únicamente para déficits diagnosticados por un médico.

Tampoco los remedios caseros tradicionales obran milagros preventivos:

Zumo de naranja y ajo: Aunque son alimentos saludables dentro de una dieta equilibrada, ninguno ha demostrado evitar el resfriado común en personas sanas.

Aunque son alimentos saludables dentro de una dieta equilibrada, ninguno ha demostrado evitar el resfriado común en personas sanas. Miel y caldo de pollo: No previenen el contagio, pero sí son buenos aliados cuando ya estamos enfermos; la miel ayuda a calmar la tos y el caldo aporta hidratación, sales minerales y alivio térmico.

"La clave es identificar una necesidad concreta, no tomar un producto de manera indiscriminada para las defensas", resumen.

Caldo de sopa | iStock

Los 5 básicos que no pueden faltar en tu despensa

Para mantener el sistema inmunitario y la microbiota intestinal —responsable de entrenar y regular gran parte de nuestras defensas— en equilibrio, las fundadoras de Futurlife21 apuestan por una cesta de la compra sencilla y cotidiana:

Verduras y frutas variadas: Sus polifenoles, carotenoides y vitamina C frenan el daño oxidativo, mientras que hortalizas como el ajo o la cebolla aportan fibra prebiótica. El objetivo es que ocupen medio plato en comidas y cenas (en cremas, guisos, salteados o ensaladas con aceite de oliva virgen extra).

Sus polifenoles, carotenoides y vitamina C frenan el daño oxidativo, mientras que hortalizas como el ajo o la cebolla aportan fibra prebiótica. El objetivo es que ocupen medio plato en comidas y cenas (en cremas, guisos, salteados o ensaladas con aceite de oliva virgen extra). Pescado azul: Salmón, caballa o sardinas aportan ácidos grasos omega-3, clave para controlar la inflamación. Conviene tomarlos dos veces por semana cocinados a temperaturas suaves.

Salmón, caballa o sardinas aportan ácidos grasos omega-3, clave para controlar la inflamación. Conviene tomarlos dos veces por semana cocinados a temperaturas suaves. Legumbres, cereales integrales y patata cocida: Su fibra alimenta directamente las bacterias beneficiosas del intestino. Funcionan como plato principal si se combinan con vegetales y proteína (como unas lentejas estofadas o una ensalada templada de garbanzos).

Su fibra alimenta directamente las bacterias beneficiosas del intestino. Funcionan como plato principal si se combinan con vegetales y proteína (como unas lentejas estofadas o una ensalada templada de garbanzos). Fermentados naturales: El yogur natural sin azúcar y el kéfir ayudan a mantener sana la flora intestinal. Un buen ejemplo para empezar el día es combinarlos con fruta fresca (kiwi, piña o fresas) y un puñado de frutos secos.

El yogur natural sin azúcar y el kéfir ayudan a mantener sana la flora intestinal. Un buen ejemplo para empezar el día es combinarlos con fruta fresca (kiwi, piña o fresas) y un puñado de frutos secos. Proteínas de calidad: Resultan imprescindibles para fabricar anticuerpos. Lo ideal es ir alternando huevos, legumbres, pescado y carnes magras como el pollo o el pavo.

Alimentos saludables | Magnific

Un menú diario sencillo

Las expertas recomiendan estructurar las comidas con una fórmula fija, nada de recetas complejas. Los vegetales de distintos colores, una ración de proteína y un hidrato de carbono de calidad son la base perfecta. Un día tipo puede resolverse desayunando yogur natural con fruta y frutos secos, comiendo un plato de lentejas con verduras y cenando pescado con crema de hortalizas y patata cocida. Preparar guisos o menestras en cantidad para varios días facilita mucho mantener el ritmo sin agobios.

Por último, recuerdan que la alimentación no trabaja sola: descansar las horas suficientes, mantenerse activo con ejercicio moderado y mantener a raya el estrés son pilares igual de determinantes. "La clave está en mantener unos hábitos y unos estilos de vida que perduren en el tiempo que vayan a favor y no en contra de nuestra salud", concluyen.