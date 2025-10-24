Todos los beneficios del kiwi, la primera fruta reconocida por la Comisión Europea como referente de salud

El kiwi verde no sólo destaca por su apariencia y su sabor, también se ha convertido en un referente en salud. La Comisión Europea ha reconocido de manera oficial por primera vez en la historia que esta fruta posee propiedades saludables afirmando que su consumo diario aporta beneficios específicos para la salud digestiva.

Kiwi verde y kiwi amarillo | Pexels

Dos kiwis verdes frescos al día que, son doscientos gramos de pulpa, ayudan a que el intestino funcione de manera normal, aumentando la frecuencia de tus deposiciones. Gracias a la comprobación de estos hechos, el kiwi verde se ha convertido en la primera fruta fresca en tener beneficios digestivos.

Además, esta fruta es un auténtico tesoro de nutrientes pues puede fortalecer tu sistema inmunológico gracias a sus componentes: potasio, antioxidantes, vitamina C o fibra. Por lo que este alimento natural te ayuda con la digestión pero también a cuidar tu piel, a regular la presión arterial y a cuidar tus hábitos alimenticios.

Rodajas de kiwi | Pexels

El kiwi puede comerse en una ensalada de frutas para el desayuno o la merienda y también queda perfecto con yogures, cereales o batidos. Otra opción es incluirlo en una ensalada bien aliñada para la cena.

Como puedes ver, esta fruta ofrece opciones variadas a tus recetas y dietas del día a día además de ser bajo en calorías y mantener la saciedad.