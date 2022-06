Estos son los alimentos que de verdad aumentan la libido

Más allá de hacer dieta, conocer los alimentos que tomamos puede ser muy beneficioso. Hay de todo tipo, mientras algunos te ayudan a quemar grasa, otros son capaces de estimular el deseo sexual. Y no, no hace falta que compres fresas con chocolate, hay otros alimentos que inciden en la libido de forma natural y no lo sabías.

¿Qué es la libido y cómo controlarla?

La primera vez que Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, definió la libido hizo hincapié en que era la energía y el impulso que estimulaba nuestro comportamiento sexual. Hoy en día se usa este término como sinónimo de deseo sexual.

Sin embargo, la libido no siempre se mantiene igual. Hay épocas en las que nuestro apetito sexual es más bajo y otras en las que está disparado. Esto se debe a otros factores internos y externos que inciden en nuestro deseo sexual. Desde la edad y problemas hormonales hasta estrés, fatiga y consumo de alcohol.

Por otro lado, se ha demostrado que la alimentación también es clave a la hora de valorar si la libido está alta o baja. Así, cuando tenemos sobrepeso o una mala dieta, nuestro deseo sexual disminuye, mientras que una buena alimentación no solo mejora la libido, sino que también nos hace más fértiles.

Alimentos que aumentan el apetito sexual

Un grupo de investigadores de la NOFOLLOW|||https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2050052117301221|||Escuela de Medicina de Baylor (Texas, Estados Unidos) descubrió que muchos de los alimentos que están presentes en nuestra dieta diaria impactan positivamente en la libido y, por tanto, contribuyen a aumentar nuestro apetito sexual.

Este hallazgo surge de una revisión que explora las diferentes alternativas a la terapia con testosterona, que es una hormona que se produce en los testículos y que incide en factores como el deseo sexual y la apariencia física de la persona.

De esta forma, descubrieron que las dietas basadas en carnes grasas y rojas favorecen el aumento de testosterona y, por ende, aumentan la libido. Sin embargo, a pesar de que sea una dieta que aporta proteínas y zinc, también es rica en grasas saturadas y eso puede llegar a empeorar la circulación sanguínea.

Otra alternativa a la hora de aumentar el deseo sexual es el huevo. Contiene proteínas de origen animal y también vitamina D que, según el estudio, ambos elementos aumentan los niveles de testosterona en sangre.

Por otro lado, las nueces, las castañas o los champiñones son ricos en selenio y este nutriente es clave tanto para aumentar los niveles de testosterona como para mejorar la movilidad de los espermatozoides. Es decir, consumir alimentos ricos en selenio no solo aumenta el apetito sexual, sino que también mejora la fertilidad de la persona.

Recomendación extra: Acompañar nuestras comidas con ajo, además de darle un toque de sabor, aumenta la producción de testosterona y, además, influye positivamente en el mantenimiento de las erecciones.

