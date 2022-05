¿En qué momento del ciclo menstrual tenemos mayor deseo sexual?

¿Sabes por qué hay días en los que estás más excitada que otros? Aunque hay muchos factores externos que pueden estimular nuestro deseo sexual, este también está condicionado por nuestro ciclo menstrual. Si vamos al origen más primario del acto sexual, sabemos que este se produce con el objetivo de reproducirnos y sostener la especie humana en el tiempo.

De este modo, como el cuerpo humano es una de las máquinas más perfectas que existen, eleva la libido y la hace coincidir con nuestros días más fértiles. Es decir, durante los días en los que hay una mayor probabilidad de embarazo, tendremos más deseo sexual y al revés.

Ahora bien, ¿cuáles son las fases de nuestra libido? O, dicho de otra forma, ¿cuándo tenemos más y menos deseo sexual? Para responder a estas cuestiones, en NovaMás hemos hablado con Amira Alkourdi, doctorada en medicina y cirugía, y ginecóloga de profesión.

Además, Alkourdi tiene un perfil de Instagram especializado con casi 50 mil seguidores a través del cual difunde contenidos sobre ginecología de manera didáctica.

Libido y ciclo menstrual

Alkourdi afirma que, efectivamente, la libido y el deseo sexual están relacionados. Y esto es así debido a los picos ovulatorios. En este sentido, el momento más álgido en cuanto al deseo sexual se produce entre la primera fase y la segunda fase del ciclo menstrual, especialmente durante la segunda. Es ahí "cuando se produce la ovulación", explica la ginecóloga, "entonces, el deseo sexual es mayor y la libido también", continúa.

La primera fase del ciclo menstrual empieza con el sangrado y finaliza a su fin. En los ovarios se da la fase folicular, en la cual estos se preparan para liberar un óvulo. El segundo periodo es el que discurre entre la menstruación y la ovulación y dura entre los 10 y los 12 días. En esta fase, el cerebro envía una hormona llamada folículo estimulante, que induce al ovario a desarrollar folículos, dentro de los cuales se contienen los óvulos.

Una vez se ha producido el pico ovulatorio, "el apetito sexual disminuye y tenemos menos ganas de tener relaciones", asegura Alkourdi. Esto pasa porque "los estrógenos caen en picado" y aumenta la progesterona, una hormona que tiene lugar los días previos a la menstruación y que es enemiga de la libido.

Por otro lado, la ginecóloga añade que, cuando estamos en período premenstrual "empezamos con las molestias de relleno del útero y el endometrio va creciendo". Esto puede hacer que estemos más irritables y poco dispuestas a tener relaciones.

Factores que estimulan la libido

El deseo sexual es multicausal. Es decir, no se puede reducir solo al ciclo hormonal que experimentamos a lo largo de la ovulación. El hecho de que nos apetezca tener relaciones o no también depende de nuestro momento vital: el estrés, el cansancio, el día de la semana, nuestra situación de pareja, incluso la sensación de felicidad en un momento concreto de la vida puede favorecer, o no, a nuestro apetito sexual.

Por otra parte, Amira Alkourdi sostiene que nuestra libido también dependerá de "si tenemos dolor, patologías o síntomas consecuentes del ciclo menstrual o de enfermedades ginecológicas. Por ejemplo, una simple vaginitis va a hacer que la libido se caiga en picado", aclara.

Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que, si hablamos de nuestras funciones reproductivas, el deseo sexual aumenta cuando estamos fuera de la fase premenstrual. Pero la libido también está condicionada por la salud de nuestra vagina y del aparato reproductor. Y, obviamente, por nuestro estado emocional presente.

