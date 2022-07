Esta es la tarta de queso que te hará llorar de emoción

En el mundo hay muchas dicotomías gastronómicas que dividen a las personas: las que comen carne y las que no, las que adoran un buen café y las que no pueden con su sabor, las que quieren tortilla de patata con cebolla y las que la prefieren sin, las personas que aman el queso… y aquellas que no han aprendido a apreciarlo todavía.

Si piensas que la mejor compañía para una copa de vino son todos los tipos de quesos que te sirven en una tabla y eres tan fan de ellos que tu postre preferido, sin lugar a dudas, es una tarta de queso, este artículo es para ti.

Te traemos la gran tentación: una receta de tarta de queso que no vas a poder evitar hacer en casa porque además de ser muy fácil, está deliciosa y siempre quedarás bien llevándola a cualquier cena u ofreciéndola a tus invitados.

La hemos sacado del perfil de @azulmostaza, quien se define a sí misma como una "disfrutona, amante de la creatividad, la decoración, todo lo que engorda y los chiringuitos de playa" y tiene casi 72 K de seguidores.

Receta de tarta de queso

Ingredientes para 8 personas:

300 g de queso crema

300 g de queso mascarpone

4 huevos

175 g de azúcar

1 cucharada de harina

275 ml de nata para cocinar

Modo de elaboración:

1. Precalienta el horno a 200 °C en una función que desprenda calor en la parte superior y en la inferior.

2. Humedece muy ligeramente una hoja de papel vegetal para que se adapte mejor a la bandeja y forra un molde desmontable.

3. En un recipiente aparte, vierte el queso crema y el mascarpone y bate muy bien la mezcla.

4. Incorpora la nata y el azúcar y mezcla muy bien todos los ingredientes. Reserva.

5. Para hacer la masa de la tarta, en un bol rompe los huevos y agrega la harina.

6. Mezcla el contenido de ambos recipientes y haz que se integren bien todos los ingredientes ayudándote de una lengua de gato con movimientos envolventes hasta que adquiera una buena textura.

7. Vierte la mezcla en el molde y hornea unos 30 minutos -para conseguir que la tarta no tenga una textura demasiado sólida-.

8. Una vez pasado el tiempo, deja la tarta dentro del horno apagado con la puerta entreabierta una hora.

9. Para que termine de cuajar, introdúcela en el frigorífico durante 12 horas que se enfríe bien y ¡ya estará lista para disfrutar!

Salsa de frutos rojos

Tomar la tarta tal como está te resultará una delicia, pero si prefieres cubrirla con salsa de frutos rojos -que es un complemento ideal para este tipo de postres- es una muy buena opción para coronarla y ponerle el broche de oro.

Te llevará poco tiempo elaborarla y es muy sencilla. Te explicamos cómo.

Ingredientes:

150 g de fresas

150 g de cerezas (sin hueso)

150 g de frambuesas

2 cucharadas de azúcar

1 limón

½ cucharada de esencia de vainilla

Modo de elaboración:

1. Reserva 50 gramos de cerezas y coloca todos los frutos rojos en un bol.

2. Añade el azúcar y el jugo de un limón y déjalo macerar durante media hora en la nevera.

3. Licua los frutos rojos hasta obtener una salsa con textura cremosa.

4. Agrega a la salsa la esencia de vainilla y las cerezas y sírvela cuidadosamente sobre la tarta de queso.