Encurtidos caseros, fáciles y baratos: la receta para hacerlos en minutos

Hay recetas que parecen mucho más complicadas de lo que realmente son. Y luego están los encurtidos caseros que propone @BenjiVerdes, que demuestran que con tres ingredientes básicos puedes transformar cualquier verdura en un acompañamiento lleno de personalidad.

Baratos, rápidos y con pocos ingredientes. Así resume su método para preparar encurtidos en casa sin complicaciones.

La base: vinagre neutro y verduras frescas

El punto de partida es claro: si es tu primera vez, utiliza un vinagre blanco neutro. Es más suave, más fácil de controlar y no invade el sabor de las verduras. Más adelante puedes experimentar con vinagres más intensos —como de manzana o de vino—, pero debes saber que aportarán más carácter y matices.

Otro punto fundamental es la materia prima: verduras muy frescas y crujientes. Cuanto más firmes estén al principio, más textura conservarán después. Siempre bien lavadas y sin restos de tierra.

Así se preparan paso a paso

1. Cortar la verdura

Cada ingrediente tiene su truco:

Cebolla morada: cortar los extremos, partir por la mitad y laminar. Directa al tarro.

cortar los extremos, partir por la mitad y laminar. Directa al tarro. Pepino: en rodajas gruesas, tiras o bastones. Según gustos.

en rodajas gruesas, tiras o bastones. Según gustos. Zanahoria: pelar y cortar en bastones o rodajas.

pelar y cortar en bastones o rodajas. Ajo: un truco práctico para pelarlo rápido es meter los dientes en un tarro cerrado y agitar con fuerza; la piel se desprende sola.

un truco práctico para pelarlo rápido es meter los dientes en un tarro cerrado y agitar con fuerza; la piel se desprende sola. Coliflor: separar en pequeños ramilletes o bastoncitos.

La idea es adaptar el tamaño al tipo de encurtido que buscas: más fino para que esté listo antes, más grueso si quieres textura firme.

2. Preparar el líquido del encurtido

La proporción es tan fácil que no necesitas ni medidor, con un vaso grande te basta: 1 parte de agua + 1 parte de vinagre + sal.

Se lleva todo a ebullición en una olla hasta que rompa a hervir. Ese será el líquido que infusionará y conservará las verduras.

El toque que marca la diferencia: las especias

Aquí es donde puedes personalizar al máximo, encurtir permite experimentar: cada combinación crea un resultado distinto.

Benji apuesta por un perfil más atrevido, jalapeño para un punto picante o una pequeña estrella de anís.

Pero si prefieres sabores más clásicos, funciona perfectamente: la pimienta en grano, el laurel, romero, eneldo o un ajo ligeramente aplastado para intensificar el aroma.

Encurtidos | Freepik

El montaje final

Con las verduras ya dentro de los tarros, se vierte el líquido hirviendo hasta cubrir completamente. Un gesto importante: cerrar el bote y darle la vuelta durante unos minutos para favorecer el sellado y la conservación. Después, dejar enfriar.

Algunos encurtidos, como la cebolla, pueden estar listos en apenas media hora. Otros —como la coliflor o la zanahoria— mejoran si reposan al menos 24 horas.

Un básico que cambia cualquier plato

Desde una hamburguesa casera hasta un simple plato de arroz, unos encurtidos bien hechos cambian por completo el resultado. Y si además son caseros, el sabor es más limpio y personalizable. Esta sencilla propuesta demuestra que no hace falta complicarse ni gastar mucho: con agua, vinagre, sal y algo de imaginación, puedes tener en tu cocina un recurso versátil que dura días (o semanas) en la nevera.

¿Te animas a probar combinaciones más originales como remolacha con comino o calabacín con limón?