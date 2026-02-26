Receta de los macarrones Barbie: rosas, saludables y fáciles de hacer

A veces vemos un vídeo en redes y pensamos: "¿Pero esto qué es?". Algo así pasa con estos macarrones completamente rosas que, a primera vista, parecen tener pintura por encima. Pero, por suerte, son 100% comestibles.

La receta se ha hecho viral en TikTok después de que la creadora @Mirpratur los bautizara como "macarrones de Barbie". Y claro, con ese color imposible, el nombre encaja. Aunque en muchas casas seguro que tendrán su propia versión: macarrones rosas de mamá, pasta carnavalera o plato sorpresa.

Lo mejor es que son sencillísimos y @Lachicabona nos enseña su versión.

El secreto del color: no, no es colorante

El tono rosa intenso lo aporta un ingrediente muy natural: la remolacha.

Además de dar ese color divertido —perfecto para Carnaval o para sorprender a los más pequeños— aporta un toque ligeramente dulce que combina sorprendentemente bien con el queso feta y el yogur.

Para preparar la salsa solo necesitas:

2 remolachas cocidas

150 g de queso feta

1 yogur griego

Ajo en polvo

Una pizca de sal

Se tritura todo hasta conseguir una mezcla cremosa y uniforme.

Sí, el resultado parece pintura rosa. Pero es pura fantasía comestible.

Cómo se preparan los macarrones rosas

1. Cuece los macarrones como de costumbre y resérvalos.

2. Tritura la remolacha con el queso feta, el yogur, el ajo en polvo y la sal.

3. Mezcla la salsa con la pasta.

4. Llévalo todo a la sartén y saltea unos minutos para que se integren bien los sabores.

El calor suaviza la intensidad del yogur y hace que el feta se funda ligeramente, creando una textura cremosa que envuelve cada macarrón.

Remolacha | Freepik

El toque crujiente que marca la diferencia

En el vídeo también añade un poco de pistacho picado por encima. Y es un acierto total.

El contraste entre la cremosidad de la salsa rosa y el toque crujiente del fruto seco eleva la receta y la hace mucho más especial. Además, visualmente queda precioso.

Si quieres ir un paso más allá, también puedes añadir:

Ralladura de limón para aportar frescor

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Hierbas frescas como albahaca o menta

Una receta perfecta para sorprender

Más allá de lo llamativo del color, esta pasta tiene algo muy interesante: introduce la remolacha de forma divertida y casi camuflada. Ideal para quienes no son muy fans de las verduras.

Es vistosa, diferente y muy fácil. De esas recetas que se preparan en menos de 20 minutos y que consiguen arrancar un “¿pero esto qué es?” antes del primer bocado. Y sí, son macarrones rosas. Pero también son cremosos, sabrosos y mucho más equilibrados de lo que parece.