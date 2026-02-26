RECETAS VIRALES QUE APETECEN
Receta de los macarrones Barbie: rosas, saludables y fáciles de hacer
Este plato de pasta de color llamativo y sabor sorprendente se ha hecho viral en TikTok y muchas usuarias -como @Lachicabona- se han querido sumar a esta tendencia y hacer su propia versión. ¡Toma nota de los ingredientes!
A veces vemos un vídeo en redes y pensamos: "¿Pero esto qué es?". Algo así pasa con estos macarrones completamente rosas que, a primera vista, parecen tener pintura por encima. Pero, por suerte, son 100% comestibles.
La receta se ha hecho viral en TikTok después de que la creadora @Mirpratur los bautizara como "macarrones de Barbie". Y claro, con ese color imposible, el nombre encaja. Aunque en muchas casas seguro que tendrán su propia versión: macarrones rosas de mamá, pasta carnavalera o plato sorpresa.
Lo mejor es que son sencillísimos y @Lachicabona nos enseña su versión.
El secreto del color: no, no es colorante
El tono rosa intenso lo aporta un ingrediente muy natural: la remolacha.
Además de dar ese color divertido —perfecto para Carnaval o para sorprender a los más pequeños— aporta un toque ligeramente dulce que combina sorprendentemente bien con el queso feta y el yogur.
Para preparar la salsa solo necesitas:
- 2 remolachas cocidas
- 150 g de queso feta
- 1 yogur griego
- Ajo en polvo
- Una pizca de sal
Se tritura todo hasta conseguir una mezcla cremosa y uniforme.
Sí, el resultado parece pintura rosa. Pero es pura fantasía comestible.
Cómo se preparan los macarrones rosas
1. Cuece los macarrones como de costumbre y resérvalos.
2. Tritura la remolacha con el queso feta, el yogur, el ajo en polvo y la sal.
3. Mezcla la salsa con la pasta.
4. Llévalo todo a la sartén y saltea unos minutos para que se integren bien los sabores.
El calor suaviza la intensidad del yogur y hace que el feta se funda ligeramente, creando una textura cremosa que envuelve cada macarrón.
El toque crujiente que marca la diferencia
En el vídeo también añade un poco de pistacho picado por encima. Y es un acierto total.
El contraste entre la cremosidad de la salsa rosa y el toque crujiente del fruto seco eleva la receta y la hace mucho más especial. Además, visualmente queda precioso.
Si quieres ir un paso más allá, también puedes añadir:
- Ralladura de limón para aportar frescor
- Un chorrito de aceite de oliva virgen extra
- Hierbas frescas como albahaca o menta
Una receta perfecta para sorprender
Más allá de lo llamativo del color, esta pasta tiene algo muy interesante: introduce la remolacha de forma divertida y casi camuflada. Ideal para quienes no son muy fans de las verduras.
Es vistosa, diferente y muy fácil. De esas recetas que se preparan en menos de 20 minutos y que consiguen arrancar un “¿pero esto qué es?” antes del primer bocado. Y sí, son macarrones rosas. Pero también son cremosos, sabrosos y mucho más equilibrados de lo que parece.
