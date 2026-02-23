Los macarrones gratinados con coliflor que reconcilian a cualquiera con la cocina

Hay recetas que llegan en el momento justo. Después de semanas de frío y lluvias, cuando solo apetece algo calentito, cremoso y que huela a horno, estos macarrones gratinados con coliflor son exactamente eso: un plato reconfortante que gusta a mayores y pequeños.

La creadora de contenido @beingbiotiful lo explica así:"Hay recetas que te reconcilian enseguida con la cocina, y esta es una de ellas". Y no exagera. La mezcla de pasta, coliflor asada, bacon ahumado y una bechamel potente de queso Comté consigue que incluso quienes no son fans de la coliflor la coman casi sin darse cuenta.ç

Una inspiración que, según cuenta, nace de unos macarrones probados en Colmado Wilmot y también en un restaurante de la Cerdaña, que conquistaron a toda la familia. Esta es su versión casera, sencilla y totalmente replicable en casa.

El truco: asar la coliflor

Si la coliflor hervida no es tu favorita, esta receta cambia las reglas. El secreto está en asarla.

Al hornearla, la coliflor pierde parte de su sabor más intenso y gana matices tostados y ligeramente dulces. Además, su textura mejora: queda tierna por dentro, pero con un punto dorado por fuera que aporta más sabor al conjunto.

Ese paso marca la diferencia y hace que el plato no sepa a verdura escondida, sino a algo mucho más elaborado.

Ingredientes principales

Macarrones (o la pasta corta que prefieras)

Coliflor

Bacon ahumado

Queso Comté como base de la bechamel casera

Sal y pimienta al gusto

Una combinación sencilla, pero muy bien equilibrada entre cremosidad, toque ahumado y punto crujiente final.

Coliflor | Freepik

Paso a paso

1. Asa la coliflor en el horno hasta que esté dorada y ligeramente tostada.

2. Cuece la pasta según las indicaciones del fabricante.

3. Prepara una bechamel cremosa y añade queso Comté rallado para que se funda y aporte sabor.

4. Cocina el bacon hasta que quede ligeramente crujiente.

5. Mezcla todo: pasta, coliflor asada, bacon y bechamel.

6. Pasa la mezcla a una fuente apta para horno.

7. Gratina durante 10-15 minutos hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

El resultado es un plato cremoso por dentro y con esa capa superior tostada que invita a repetir.

Por qué funciona (y gusta tanto)

Esta receta tiene varios puntos fuertes ya que introduce verduras de forma natural y se puede preparar en poco tiempo. La mezcla del queso Comté con el bacon ahumado aporta intensidad, mientras que la coliflor equilibra el conjunto sin robar protagonismo.

Y lo mejor es de esas recetas que, como dice la autora, "te reconcilian con la cocina". No requiere técnicas complicadas ni ingredientes imposibles. Solo ganas de disfrutar con tu gente de algo casero, cremoso y gratinado al punto justo.