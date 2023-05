Cómo hacer un Frappuccino casero como el de Starbucks

En casa, todos sabemos a ciencia cierta cómo nos gusta el café. Por eso, encontrar un café fuera de casa que nos guste tanto es bastante difícil. Vas a tener que probar mil y una cafeterías antes de quedarte con ese que se acerque al tuyo, aunque las cartas de hoy en día nos complican la tarea. Iced coffee, frappé, cold brew, matcha… y mil nombres más que no entendemos.

Si te despiertas con ganas de arriesgar, quizás acabes en uno de los establecimientos más conocidos por este producto, Starbucks. Esta cadena extendida internacionalmente propone una carta muy variada con bebidas para todos los gustos, entre los que se encuentra una de sus creaciones más populares, el Frappuccino.

¿Qué es un Frappuccino?

Se trata de un acrónimo que une dos formas de café con leche: el frappé y el capuchino. Por un lado, el frappé se sirve con hielo y se acompaña con nata montada o espuma. Por otro lado, seguro que ya sabrás que el capuchino se elabora con café, un poco de leche, una buena cantidad de espuma y cacao. Por lo tanto, el Frappuccino se convierte en una especie de batido frío de café con leche, con una textura más densa y cremosa.

Su historia no es para nada aburrida y de hecho ya hace unos años que se inventó. Todo tuvo lugar en la década de los años 90 cuando un hombre llamado George Howell creó la empresa The Coffee Cronnection en Cambridge. Para destacar, decidió innovar con su oferta y creó esta bebida tan particular. ¿Cómo llegó a ser de Starbucks? Pues porque la gran cadena compró la de Howell y, con ello, también se quedó con los derechos de sus producciones. Eso lo aprovechó para convertir el Frappuccino en una marca registrada.

Así pues, en teoria, este tipo de bebida solo puede ser denominada así si la estamos ingiriendo en Starbucks, de lo contrario, hablamos de copias y los establecimientos que la vendan con ese mismo nombre podrían ser demandados por la cadena.

Receta de Frappuccino Mocha casero

A pesar de esta historia, nadie nos prohíbe hacerlo en casa. Por eso, puede ser una buena idea replicar la receta que te proponemos, pues lograrás obtener un Frappuccino hecho por ti, mucho menos calórico y más barato que en la tienda.

Ingredientes:

½ taza de café expreso

Nata montada

250 ml de leche

Hielo picado o cubitos de hielo

Chocolate negro

Azúcar (opcional)

Solo deberás batir todos los ingredientes y coronarlo con nata montada. De esta forma, obtendrá un batido muy refrescante y estimulante, pues no deja de tener en su base café. Nosotros te hemos propuesto la variante más sencilla con chocolate negro, pero también puedes hacerlo con chocolate blanco o caramelo.

¿Cuántas calorías tiene un café con leche?

En términos aproximados, un café con leche mediano tiene entre 60 y 100 calorías. En función del tamaño de la taza, de la cantidad de café que agreguemos y de los que nos bebamos durante el día, vamos a ingerir más o menos calorías.

Los extras que añadimos pueden hacer disparar considerablemente el aporte clórico. Por ejemplo, edulcorantes, azúcar, caramelo y otros productos de este tipo. También puede cambiar el porcentaje la leche que usemos.

No dudes en darte un capricho. Si te apetece, tómate tu Frappuccino bien cargado. Haciéndolo en casa te aseguras de elegir ingredientes más sanos para el cuerpo, puesto que puedes leer atentamente las etiquetas.