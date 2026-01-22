Esta es la cantidad de sal recomendada por la OMS para tus comidas

Durante mucho tiempo la sal ha sido considerada la villana de nuestra dieta, culpable de males como la hipertensión y problemas cardiovasculares. Pero la ciencia actual ha querido desafiarnos, porque no es tanto el ingrediente en sí, sino las cantidades y la manera en que la usas, la clave es: ni mucho, ni poco. El punto está en aprender a dosificarla con inteligencia.

Sal gorda | Pexels

El sodio, su componente principal, es indispensable para que nuestro organismo funcione ya que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos, facilita la transmisión de impulsos nerviosos y permite que los nutrientes lleguen a las células que lo necesitan de forma correcta. El problema surge cuando se supera la dosis diaria recomendada por la OMS de 5 gramos diarios, un límite que la mayoría de personas duplica sin darse cuenta y sin pensar en las consecuencias que tiene abusar, como el aumento de hipertensión, ictus y enfermedades del corazón.

Además, también se verían afectados los riñones y los huesos, por lo que hay que consumir este elemento natural con moderación. Demasiado sodio puede provocar pérdida de calcio en la orina, debilitando los huesos con el tiempo, y una sobrecarga en los riñones, dificultando su capacidad para filtrar y causando problemas renales en el futuro.

Pero, evitarla por completo, tampoco es la solución, porque estudios recientes, muestran que dietas extremadamente bajas en sal, puede traer consigo complicaciones cardiacas. No tienes por qué renunciar al sabor que ofrece la sal a las comidas, simplemente hacer buenas combinaciones. Por ejemplo, en vez de echar sal a un producto procesado, puedes incorporar una ensalada, o un cuenco de frutas, alimentos ricos en potasio.