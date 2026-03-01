Brioche de salmón y huevo: una receta rica y viral en redes ideal para comer más pescado

Existen los sándwiches y luego está este brioche de salmón y huevo que os presentamos en este artículo, que, indiscutiblemente, juega en otra liga. Es jugoso, sabroso, con contrastes y con ese punto gourmet que parece de carta de brunch de domingo.

Pero, lo mejor, es que lo puedes preparar en casa sin complicaciones. La receta es de la creadora de contenido gastronómico Verónica Gómez, y pertenece a su propia serie de sándwiches que está creando, un hilo en su feed de Instagram.

Como ella misma dice, esta receta viene "muy fuerte", y es que no es para menos, ya que lleva salmón perfectamente cocinado, huevo cremoso y encurtidos, entre otros. A continuación te contamos todos los ingredientes que necesitas y los pasos que debes seguir para hacerla en tu casa.

Ingredientes

Para esta receta tan deliciosa vas a necesitar los siguientes ingredientes:

Salmón

Mayonesa clásica que también puedes preparar a tu gusto

Un huevo

Tallo de cebolleta

Alcaparras

Pepinillos

Guindilla

Ralladura de limón

Un toque picante como kimchi

Mostaza como fondo de sabor

Con este listado de ingredientes te saldrá la receta igual de rica que la que nos muestra la chef a través del vídeo de Instagram.

Un trozo de salmón crudo | Freepik

Paso a paso del relleno

Para llevar a cabo esta receta, tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Cocina el salmón, cuando esté listo, resérvalo en una bandeja.

2. Es el momento de preparar la salsa. La base es una mayonesa clásica, pero se enriquece con "todo lo bueno", señala Verónica.

3. Cocina el huevo durante 6 minutos, para que quede ligeramente cremoso.

Huevo poché | Unsplash

4. Añade todos los otros ingredientes a la mayonesa, poniendo también el huevo.

5. Mezcla bien hasta integrar los sabores. Aquí puedes ajustar sal, acidez o picante según tu gusto. La clave está en el equilibrio: cremoso, ácido, fresco y ligeramente picante.

El brioche

No vale cualquier pan para esta receta. El brioche es el perfecto, ya que aporta ese punto ligeramente dulce y mantecoso que contrasta con la intensidad del relleno.

Para preparar el pan a su punto, corta una rebanada un poco gruesa y dórala bien a la sartén con mantequilla por ambos lados. Este paso es fundamental para conseguir un sándwich irresistible con el exterior crujiente y el interior tierno.

Pan brioche | Freepik

Cuando ya esté ligeramente tostado, ábrelo con un cuchillo y mucha delicadeza por la mitad sin llegar hasta abajo, tipo bocadillo, y rellénalo con generosidad. Puedes terminar decorando la creación con un poco de cebollino fresco por encima.

Tip para un salmón jugoso

Si alguna vez has dejado el salmón demasiado crudo por dentro o bien demasiado hecho y seco, este truco de cocinado que nos comparte la chef de la receta te interesa mucho.

Primero marca el salmón a fuego fuerte por todos los lados, empezando siempre por la piel. Cuando esté bien dorado, añade un poco de agua a la sartén y pon la tapa durante unos segundos. Ese pequeño golpe de vapor terminará la cocción sin resecar el interior.

Salmón perfectamente cocinado | Pexels

El resultado de la pieza de salmón es inmejorable: dorado por fuera, jugoso y perfecto por dentro. La textura que nos muestra Verónica en el vídeo lo dice todo.

Un sándwich de brunch

Lo bueno de esta receta es que funciona para todo tipo de ocasiones, desde un brunch de fin de semana, a una cena rápida pero especial o incluso para una comida informal con amigos.

Tiene ese equilibrio entre sofisticado y fácil que hace que parezca más elaborado de lo que realmente es. Y lo mejor es que una vez pruebes el truco del salmón al vapor tras sellarlo, no volverás atrás. Porque sí, es solo un sándwich, pero de esos que te alegran y aligeran el día.