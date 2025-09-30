Puerronara, la versión ligera de la carbonara con la que comer más verdura

Si quieres disfrutar de la auténtica carbonara sin excederte con los carbohidratos, la puerronara es tu solución. Esta versión ligera de la carbonara, ideada por la influencer gastronómica Anabel Gutiérrez (@belfood_ana), sustituye la pasta por tiras de puerro que imitan los espaguetis, permitiéndote comer más verduras de forma deliciosa y mantener todo el sabor de la receta original.

Perfecta para quienes buscan platos equilibrados y saludables, la puerronara combina la frescura y fibra de los puerros con el sabor intenso del bacon o guanciale y el queso parmesano. Además de reducir carbohidratos, esta receta aporta vitaminas y minerales esenciales, convirtiéndose en una opción ligera ideal para cualquier comida de la semana.

Ingredientes

2 puerros

80 g aprox. de guanciale o bacon

4 yemas de huevo

100 g aprox. de queso parmesano

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

1/2 vaso de agua

Paso a paso

1. Corta los puerros en tiras finas, tipo espaguetis, ayudándote de un tenedor, y reserva.

2. Dora el bacon o guanciale en una sartén y colócalo sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.

3. Añade los puerros a la sartén y sofríe durante un par de minutos hasta que comiencen a ablandarse.

4. Incorpora el agua para desglasar los jugos del bacon, aportando sabor. Tapa y cocina hasta que los puerros estén tiernos.

5. Mezcla las yemas con el queso parmesano y la pimienta en un bol.

6. Retira la sartén del fuego y añade la mezcla de huevos y queso, removiendo suavemente hasta obtener una salsa cremosa, sin que se cuajen los huevos.

7. Emplata y corona con el bacon crujiente por encima.

Por qué elegir la puerronara

La puerronara no solo es más ligera que la carbonara tradicional, sino que te permite comer más verduras sin perder el sabor. Los puerros aportan fibra, vitaminas y minerales, mientras que el bacon y el parmesano mantienen la esencia de la receta clásica. Además, es fácil de preparar, rápida y perfecta para quienes buscan equilibrar salud y disfrute gastronómico.

Con la puerronara, la versión ligera de la carbonara, puedes reducir carbohidratos y aumentar tu consumo de verduras sin renunciar al sabor. Gracias a recetas como la de Anabel Gutiérrez (@belfood_ana), comer sano nunca fue tan fácil ni delicioso.