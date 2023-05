Cómo preparar la tarta de chocolate de la película 'Matilda'

Si no hace mucho que has visto la mítica película ‘Matilda’ seguro que recuerdas una mítica escena: aquella en la que el chaval llamado Bruce se come un gran pastel de chocolate, bajo la mirada de toda la escuela, que le anima a lograr el reto.

Si salivaste viendo aquella escena, puedes conseguir tu propio pastel siguiendo esta fácil receta. A esta tarta tan especial la he bautizado bajo el nombre de Tarta Matilda en honor a la película.

La preparación de este pastel tiene dos trucos: uno es el uso de agua caliente como uno de sus ingredientes principales, de esta forma la textura final será jugosa. El otro es que la crema de chocolate debe de estar a temperatura ambiente. Así, la mezcla quedará fluida y bien integrada.

Y lo mejor de todo: no tiene ninguna complicación, es un pastel fácil de preparar y que se conserva muy bien en la nevera. Es entretenido, eso es cierto, pero nada complicado.

Ingredientes

Para la masa de los bizcochos:

4 huevos

100 ml de aceite

600 g de azúcar

420 g de harina

150 g de cacao

1 cucharada de bicarbonato

1 cucharadita y media de levadura química

330 ml de agua caliente

330 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la crema de chocolate:

400 g de chocolate negro

400 ml de nata

Preparación

1. Mezclamos los huevos, el azúcar y el aceite.

2. Incorporamos la leche, la harina y el cacao.

3. Removemos los ingredientes.

4. Añadimos la esencia de vainilla, el bicarbonato, la levadura química y el agua caliente.

5. Integramos todos los ingredientes.

6. Vertemos la masa en dos moldes de 20 centímetros y engrasamos con mantequilla. En la base coloca papel vegetal, para desmoldar los bizcochos con más facilidad.

7. Horneamos los bizcochos a 180 °C con calor arriba y abajo, unos 50 minutos.

8. Dejamos enfriar los bizcochos.

9. Para preparar la crema, fundimos el chocolate con la nata en el microondas o en un cazo al baño María.

10. Rellenamos los bizcochos con la crema.

11. Cubrimos los bizcochos con la crema de chocolate, por la parte de arriba y por los laterales.

12. Con la espátula le damos forma de ondas.

13. ¡Lista para disfrutar en la mejor compañía!