¿El chocolate se ha oxidado? Esto es lo que realmente significa

Pongámonos en situación. ¿Alguna vez has ido a la despensa a por una onza de chocolate y has descubierto que se ha puesto blanco? Después de mucho tiempo, ¿íbas a gastar las pepitas de chocolate que guardaste en su propio envase con una pinza y has visto que están como desgastadas? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, seguro que te has empezado a preocupar.

Acto seguido de ver este fenómeno en el chocolate, nuestra primera preocupación es pensar si el producto continuará siendo comestible o apto para nuestra receta. Ni corto ni perezoso lo tiramos a la basura con la idea de que habrá caducado y, sin embargo, deberíamos preguntarnos en primer lugar por qué ocurre este fenómeno y si de verdad deberíamos desechar el alimento a mejor vida.

En el vídeo te contamos por qué “se oxida” el chocolate y si continúa siendo seguro para su consumo.

¿Por qué a algunos chocolates les aparece un polvo blanco?

Existe una buena razón por las que el chocolate puede oxidarse. La causa está directamente relacionada con la composición del producto. Ese polvo blanco aparece cuando los componentes grasos como el cacao o el azúcar se separan del resto de ingredientes del dulce.

Esto ocurre en mayor medida cuando se trata de un chocolate que hemos abierto hace mucho tiempo o cuando lo hemos almacenado mal. A pesar de que este alimento puede conservarse intacto hasta 24 meses desde su fabricación, dejarlo a temperatura ambiente durante un tiempo y después dejarlo en la nevera puede provocar este fenómeno.

Y ahora bien, ¿es seguro consumirlo? Aunque parezca sorprendente, el chocolate es apto para su consumo. Esta oxidación solo afecta al aroma del producto, ya que la migración de los componentes grasos hacia la capa externa hacen que las moléculas que aportan el olor desaparezcan.

Si queremos conservar bien el chocolate y evitar que se oxide hasta volverse blanco, deberemos asegurarnos de guardarlo en un lugar que no entre en contacto directo con el aire, la humedad o con los cambios de temperatura.

