Cómo preparar la tarta japonesa viral en redes sociales: fácil, cremosa y con mucho sabor

De vez en cuando, a todo el mundo le apetece darse un pequeño capricho dulce para combatir ese gusanillo que aparece entre horas o al final de un día largo. Unos buenos cruasanes recién hechos, un trozo de chocolate que se deshace en la boca o una porción de tarta pueden convertirse en el mejor premio tras la rutina diaria.

Hoy te traemos una tendencia de postre que se ha vuelto viral gracias a las redes sociales y que tiene su origen en Japón. Eso sí, aunque se le conoce como tarta japonesa, de tarta tiene poco y de japonesa también lo justo, pero el nombre se ha quedado y ya es todo un fenómeno gastronómico.

Se trata de un postre cremoso y suave, perfecto para sorprender en casa sin complicarte la vida. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en repostería ni pasar horas en la cocina. Con pocos ingredientes y unos pasos muy sencillos, podrás preparar un postre vistoso y delicioso en muy poco tiempo.

Es ideal para una merienda especial, una cena con amigos o simplemente para darte un homenaje cuando te lo mereces. A continuación, te contamos qué ingredientes necesitas y cómo hacerlo paso a paso para que te quede cremoso y absolutamente irresistible. ¿Listo para ponerte el delantal? ¡Vamos a ello!

Qué necesitas

Para preparar esta receta tan deliciosa solo necesitas tres ingredientes básicos, fáciles de encontrar y que probablemente ya tengas en casa:

Un yogur cremoso, tipo griego, que será la base suave y untuosa del postre.

Galletas tipo Lotus, por su sabor especiado y caramelizado, aunque puedes usar las que más te gusten o tengas a mano.

Un poco de café, que le aporta un toque intenso, aunque este ingrediente es totalmente opcional si prefieres una versión más suave.

Con esta combinación tan sencilla conseguirás un postre cremoso y lleno de sabor, perfecto para cualquier ocasión.

Yogur | Freepik

Paso a paso

Para preparar este postre viral que arrasa en redes sociales, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Prepara el café y viértelo en un bol. No hace falta que esté muy cargado, basta con que tenga buen aroma.

2. Remoja ligeramente las galletas Lotus en el café, solo unos segundos, para que se impregnen sin deshacerse.

3. Colócalas en vertical dentro del yogur, una al lado de la otra, hasta que queden bien sumergidas y el recipiente esté lleno.

Persona mojando una galleta en café | Freepik

4. Cuando el yogur esté repleto de galletas, tápalo y déjalo reposar en la nevera toda la noche para que los sabores se integren y la textura se vuelva más cremosa.

5. Al día siguiente, tendrás listo un postre tipo tarta de tiramisú riquísimo, suave y muy sabroso, perfecto para disfrutar bien frío.

Algunas alternativas

Si el café no es lo tuyo, no pasa nada, ya que puedes remojar las galletas en leche o incluso usarlas sin mojarlas en ningún líquido. Las galletas ya tienen suficiente sabor por sí solas, así que el resultado seguirá siendo una tarta japonesa igual de deliciosa.

Para los más atrevidos, una opción genial es cambiar el yogur natural por yogures de sabores: frutos del bosque, mango, coco, vainilla… elige el que más te apetezca. Así conseguirás un postre más fresco, aromático y totalmente diferente cada vez que lo prepares.

Yogur de frambuesa | Freepik

Y si quieres darle otro giro más, también puedes variar el tipo de galleta. En lugar de Lotus, prueba con Oreo, Dinosaurio o cualquier otra que te encante. Esta receta es perfecta para adaptar a tus gustos personales, ya que no necesita horno, es rapidísima y permite muchísima creatividad con ingredientes.