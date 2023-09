¿Quién es Rebeca Terán? Influencer sin filtros y mamá de mellizos

Rutinas repletas de eventos, gestión de conocidas empresas y marcas y un continuo vaivén de viajes a los lugares más espectaculares del planeta. Aunque la gran mayoría de creadoras de contenido con miles de seguidores encajan en este perfil, hay otras influencers que con su actividad se han desmarcado de esta línea.

Su naturalidad y su perfil más humano nos hace empatizar enormemente con su vida "normal", nos sentimos identificadas con su cotidianidad, y con empeño y dedicación ha ido escalando puestos. Rebeca Terán es ya una creadora de contenido muy seguida y ahora puede vivir de lo que más le gusta: las redes sociales.

En Instagram (@srtateran) cuenta con más de 265 mil seguidores, donde sube contenido a diario con el que comparte su vida, su gusto por la moda y su deleite por la cocina, mientras combina las instantáneas y los reels con vlogs en Youtube, la plataforma en la que recoge más de 321 mil seguidores y donde se abre mucho más: muestra sus compras, su vida junto a su familia, los eventos a los que está invitada y charla de sus problemas, entre otros contenidos, siempre con su filosofía: poner actitud a la vida.

La influencer nació el 20 de octubre de 1994 y actualmente tiene 29 años. Su ciudad siempre ha sido Madrid, lugar que la vio nacer y en la que sigue viviendo, sin olvidarnos de su sangre chilena por parte de madre. Empezó compaginando su hobby con la carrera de Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos, pero desde hace ya un tiempo, su afición se ha convertido en su trabajo.

Su trabajo en redes: ¿Qué nos muestra?

¿Qué ha hecho especial su perfil? Todas aquellas que siguen a Terán, las "amigas", saben que se trata de una creadora de contenido que lleva una vida mucho más corriente de la que suelen llevar otros perfiles. Hace ya nueve años, Rebeca decidió aventurarse en las redes sociales, colgando un primer vídeo en Youtube en el que se daba a conocer.

A partir de ese momento y con el boom de las redes, empezó a ganar seguidores y a abrirse paso en Instagram, hasta que le empezaron a surgir nuevas oportunidades con las que potenciar su carrera profesional, como la participación en el proyecto Roomies de Flooxer Atresmedia. En la actualidad, cada vez son más las firmas que deciden colaborar con ella, de hecho, es embajadora de marcas como Freshly Cosmetics.

Uno de sus principales focos es la moda y la cosmética, especialmente la low cost, pues la mayoría de sus outfits son de tiendas asequibles para el público, con el que demuestra que se puede vestir bien sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. Aunque no ha perdido el estilo juvenil de sus inicios, ahora viste con otro tipo de prendas, como los vestidos largos y las prendas oversize, sus eternas favoritas, además de optar por maquillajes básicos y sutiles. Sin duda, intenta explotar al máximo su creatividad para ofrecer contenidos que le permitan diferenciarse del resto.

Además, otra de sus pasiones es la comida y la cocina, pues siempre intenta recrear platos virales y pasar tiempo entre fogones para elaborar sus recetas favoritas, como su falso risotto hecho con pasta en lugar de arroz. Disfruta enormemente comiendo pizza y comida asiática, especialmente el ramen y las gyozas y de sus "viernes de caprichitos".

Transparente, sincera y con una vida corriente

Lo más destacado de Terán y lo que probablemente defina su triunfo es su naturalidad y espontaneidad. Aunque su trabajo le ha brindado fama y las marcas cuentan con ella, posar y salir bien en redes no es su principal objetivo. A diario, conocemos sus rutinas, sus planes y somos partícipes de su cotidianidad: desde llevar a sus peques a la guardería, hasta acompañarla a Ikea a comprar muebles y en sus viajes, a vivir sus ataques de alergia.

Su transparencia es palpable: avisa siempre a sus seguidores del contenido patrocinado, aunque tiende a dar su opinión sincera sobre los productos y marcas que prueba, sean positivos o negativos. En este sentido, es una it girl sin filtros, con un feed muy amable y cercano, en los que ella y su sonrisa son las protagonistas.

Además, es muy familiar, está muy unida a sus padres y a su hermana Marta y cuenta con un pequeño círculo de amistades que la acompaña desde hace años, especialmente sus amigas "Clarita" y "La Rubia". Recientemente, la hemos visto pasarlo mal durante su etapa universitaria, pero también nos ha hecho partícipes de sus éxitos laborales y etapas gratificantes. En definitiva, hemos visto su evolución profesional y personal.

Casada y madre de mellizos

Tras abandonar el núcleo familiar, Rebeca se compró su primer piso en su barrio de siempre, Moratalaz. Esta primera vivienda ha sido escenario de muchos vídeos y de importantes pasos en su vida, especialmente este último año. En 2022, la vida de Rebeca cambiaba por completo: en junio sorprendía a sus seguidores con el anuncio de su doble embarazo. Se quedó embarazada mientras se encontraba en su último año de carrera.

Sus hijos, Marta y Adrián, son fruto del amor que se tienen la influencer y su maridoCristian Vaquero, a quien conoció una noche de fiesta, pero su historia no se quedó allí. Nueve años después de iniciar su historia de amor, se han casado hace tan solo unos meses. La pareja firmó los papeles en diciembre, antes de la llegada de los mellizos, aunque probablemente celebren su compromiso con sus seres queridos más adelante.

En su día a día, Cristian aparece de vez en cuando en sus publicaciones, pero no sus hijos, pues la it girl y su marido tomaron la decisión de no mostrar a sus bebés en redes. Con relación a su maternidad, Terán ha confesado en varias ocasiones no sentirse cien por cien a gusto con su cuerpo tras el parto, además de compartir con sus seguidores que al principio le costó conectar con sus hijos.

El último gran cambio que han experimentado ha sido la compra de un nuevo piso en la capital, en el que hace tan solo unas semanas que viven, junto a Rocky, el perro que acompaña a Rebeca desde hace años y al que cariñosamente llaman "bichito". La búsqueda de la vivienda familiar y su reforma también ha pasado a ser un tema recurrente en sus canales.