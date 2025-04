¿Lavas los trapos de cocina en la lavadora? No siempre quedan limpios: el truco para desinfectarlos a fondo

Los trapos de cocina se ensucian más de lo que parece y aunque meterlos en la lavadora puede parecer suficiente, muchas veces no salen tan limpios como pensamos.

Trapos de cocina | iStock

La grasa, los restos de comida y sobre todo las bacterias pueden seguir ahí, aunque no los veamos. Por eso, hay un truco casero muy efectivo para limpiarlos a fondo y desinfectarlos bien, se trata de hervirlos con bicarbonato.

Este método es sencillo, económico y funciona. Solo necesitas una olla grande, agua y una cucharada de bicarbonato de sodio. Llena la olla con agua, ponla al fuego y, cuando empiece a hervir, añade el bicarbonato. Este ingrediente ayuda a desinfectar, elimina malos olores y también es ideal para arrastrar la grasa.

Bicarbonato de sodio | iStock

Cuando el agua esté lista, mete los trapos sucios, asegurándote de que queden completamente sumergidos y déjalos hervir unos 20 minutos. En ese tiempo se eliminarán bacterias, restos incrustados y dejarán los trapos mucho más limpios que con un lavado habitual.

Después, retíralos con cuidado, enjuágalos con agua fría para quitar cualquier resto que quede y déjalos secar al aire libre, lo ideal es que no les dé el sol directamente, para no dañar las fibras. Este truco, además de ser más efectivo que la lavadora, alarga la vida útil de los trapos y ayuda a mantener una mejor higiene en la cocina.

Trapo de cocina | iStock

Es un pequeño gesto que puede marcar la diferencia en tu día a día, ya que mantener una buena higiene en la cocina es esencial para la salud de toda la familia.