Boom de los shots de vitamina C: descubre cómo prepararlos en casa

En los últimos años, los shots de vitamina C se han convertido en uno de los rituales más virales entre quienes buscan mejorar su energía, reforzar el sistema inmune o simplemente comenzar la mañana con un extra de vitalidad. Aunque no sustituyen a una dieta equilibrada ni a un control profesional, sí son una forma cómoda y sabrosa de añadir antioxidantes y nutrientes a la rutina.

Parte del auge se debe a creadores y especialistas en nutrición que han empezado a compartir sus versiones caseras.

Mujer exprimiendo una naranja | Freepik

La receta del shot de vitamina C de Johnny Ondina

El nutricionista Johnny Ondina ha compartido en redes su receta básica para preparar estos shots en casa. Lo mejor es que no hay cantidades fijas: puedes ajustar los ingredientes según cuántas raciones quieras hacer o qué sabor te guste más.

Ingredientes:

Naranja

Limón exprimido

Kiwis

Raíz de jengibre (a trocitos, sin pelar)

Trozos de raíz de cúrcuma

Un toque de pimienta

La pimienta, aunque pueda sorprender, ayuda a potenciar la absorción de los compuestos beneficiosos de la cúrcuma.

Preparación:

1. Introduce todos los ingredientes en una batidora.

2. Tritura hasta conseguir una mezcla homogénea.

3. Cuela el líquido para retirar fibras o restos de raíz.

4. Sirve en vasitos pequeños y consúmelo al momento para aprovechar al máximo sus nutrientes.

Puedes preparar más cantidad y guardarla en un frasco hermético en la nevera durante uno o dos días, aunque lo ideal es tomarlo recién hecho.

Por qué están de moda los shots de vitamina C

Si algo caracteriza a estos shots es la concentración. No se trata de un zumo más, sino de un pequeño sorbo cargado de vitamina C, antioxidantes y compuestos naturales que ayudan al metabolismo a funcionar correctamente.

Aunque sus beneficios dependen siempre del estilo de vida de cada persona, incluir este tipo de preparaciones puede ayudar a:

Aportar un extra de energía por la mañana.

Incrementar la ingesta de vitamina C de forma natural.

Favorecer la absorción de hierro.

Reforzar el sistema inmune en épocas de alto desgaste.

Combatir la oxidación celular gracias a la combinación de jengibre, cúrcuma y cítricos.

Todo ello hace que este pequeño "chupito saludable" haya pasado de ser una moda puntual a un gesto habitual entre deportistas, wellness lovers e incluso entre quienes simplemente buscan cuidarse de manera más sencilla.

Shot de vitamina C | iStock

Cómo integrarlo en tu rutina

Muchas personas toman un shot en ayunas para empezar el día con un impulso natural, pero también puedes incluirlo como parte del desayuno o como tentempié a media mañana. Lo importante es no verlo como un sustituto de hábitos saludables, sino como un complemento más.