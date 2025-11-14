EVITA LOS RESFRIADOS
Boom de los shots de vitamina C: descubre cómo prepararlos en casa
Los shots de vitamina C viven un boom gracias a su mezcla concentrada de frutas y raíces llenas de antioxidantes. El nutricionista Johnny Ondina ha compartido su receta casera, muy sencilla y perfecta para quienes buscan reforzar su metabolismo de forma natural.
En los últimos años, los shots de vitamina C se han convertido en uno de los rituales más virales entre quienes buscan mejorar su energía, reforzar el sistema inmune o simplemente comenzar la mañana con un extra de vitalidad. Aunque no sustituyen a una dieta equilibrada ni a un control profesional, sí son una forma cómoda y sabrosa de añadir antioxidantes y nutrientes a la rutina.
Parte del auge se debe a creadores y especialistas en nutrición que han empezado a compartir sus versiones caseras.
La receta del shot de vitamina C de Johnny Ondina
El nutricionista Johnny Ondina ha compartido en redes su receta básica para preparar estos shots en casa. Lo mejor es que no hay cantidades fijas: puedes ajustar los ingredientes según cuántas raciones quieras hacer o qué sabor te guste más.
Ingredientes:
- Naranja
- Limón exprimido
- Kiwis
- Raíz de jengibre (a trocitos, sin pelar)
- Trozos de raíz de cúrcuma
- Un toque de pimienta
La pimienta, aunque pueda sorprender, ayuda a potenciar la absorción de los compuestos beneficiosos de la cúrcuma.
Preparación:
1. Introduce todos los ingredientes en una batidora.
2. Tritura hasta conseguir una mezcla homogénea.
3. Cuela el líquido para retirar fibras o restos de raíz.
4. Sirve en vasitos pequeños y consúmelo al momento para aprovechar al máximo sus nutrientes.
Puedes preparar más cantidad y guardarla en un frasco hermético en la nevera durante uno o dos días, aunque lo ideal es tomarlo recién hecho.
Por qué están de moda los shots de vitamina C
Si algo caracteriza a estos shots es la concentración. No se trata de un zumo más, sino de un pequeño sorbo cargado de vitamina C, antioxidantes y compuestos naturales que ayudan al metabolismo a funcionar correctamente.
Aunque sus beneficios dependen siempre del estilo de vida de cada persona, incluir este tipo de preparaciones puede ayudar a:
- Aportar un extra de energía por la mañana.
- Incrementar la ingesta de vitamina C de forma natural.
- Favorecer la absorción de hierro.
- Reforzar el sistema inmune en épocas de alto desgaste.
- Combatir la oxidación celular gracias a la combinación de jengibre, cúrcuma y cítricos.
Todo ello hace que este pequeño "chupito saludable" haya pasado de ser una moda puntual a un gesto habitual entre deportistas, wellness lovers e incluso entre quienes simplemente buscan cuidarse de manera más sencilla.
Cómo integrarlo en tu rutina
Muchas personas toman un shot en ayunas para empezar el día con un impulso natural, pero también puedes incluirlo como parte del desayuno o como tentempié a media mañana. Lo importante es no verlo como un sustituto de hábitos saludables, sino como un complemento más.
