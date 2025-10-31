El mejor aliado natural de las asiáticas para un pelo fuerte y brillante es el agua de arroz

El agua de arroz es originaria de Asia, especialmente de países como China o Japón, donde el arroz ha sido siempre un alimento básico e indispensable. Como tratamiento para el cabello surgió en China hace más de 4.000 años, cuando las mujeres lo utilizaban para mantener su cabello fuerte y sedoso.

En Japón, esta sustancia se utilizaba como tónico facial para suavizar la piel y era conocido como yokomizu. Y en Corea, se ha convertido en un esencial para las rutinas de cuidado capilar conocidas como: K-Beauty.

Agua de arroz | iStock

Su popularidad en Europa se debe a la influencia que están teniendo las rutinas de belleza asiáticas. Además de ser una alternativa natural que no contiene ingredientes químicos, nutre, da brillo, controla el frizz, estimula el crecimiento y previene la caída.

Cómo prepararlo

Si tu también quieres obtener los mismos beneficios que las mujeres asiáticas, este remedio milenario es muy sencillo de preparar. En primer lugar coge una taza de arroz y lávala unas dos o tres veces para acabar con las impurezas, de lo contrario, el agua podría acabar turbia y con un olor desagradable.

Mujer con el pelo encrespado | iStock

Luego coloca el arroz en un recipiente con dos vasos de agua, y deja que repose alrededor de unos treinta minutos. Finalmente sólo tienes que colar el arroz y echar ese mismo agua en un pulverizador para aplicarlo sobre tu cabello.

Cómo aplicarlo

Para aplicártelo, asegúrate de que tu pelo esta limpio y algo húmedo, a continuación rocía tu cabeza con el agua de arroz, desde la raíz hasta las puntas. A su vez, puedes masajear el cuero cabelludo para que el agua penetre de manera más efectiva. Deja actuar durante veinte minutos y luego enjuaga con agua tibia. Recuerda que para notar los resultados, debes hacer esto dos o tres veces por semana,