Es importante el tipo de producto que usas para tu rutina facial, sí, pero también lo es el orden en el que los aplicas. Cada bote tiene una función específica, y un ejemplo muy sencillo es que si aplicas la crema antes que el sérum, el activo del sérum no penetra bien, por lo que no dejará el resultado "ideal" en tu rostro. Por eso debes adoptar una rutina buena y diaria con la que poco a poco vayas obteniendo los resultados que deseas.

Mujer lavándose la cara | Freepik

Lo que la gran mayoría hace es seguir este orden: "de más ligero a más pesado", "de menos a más concentrado".

Así que si apuestas por este método, primero debes liberar tu pielde suciedades e impurezas o restos de maquillaje utilizando el limpiador facial, después aclara y seca con una toalla y aplica el tónico facial para equilibrar el pH de la piel y mantener fresco tu rostro. Luego, deja caer unas gotas de sérum con vitamina C o ácido hialurónico para que la piel se vuelva más elástica y se adhieran mejor los siguientes productos.

A continuación, tienes que aplicar a toquecitos el contorno de ojos que no sólo hidrata, también protege de las líneas de expresión marcadas por la edad o la aparición de bolsas y ojeras.

La crema hidratante asentará todos los productos anteriores y servirá de barrera protectora, usa una nutritiva por la noche. Y por último, lo más espeso, la crema solar, que también protege, pero, con una mayor intensidad, sobre todo, de los rayos ultravioletas del sol y sirve de base para que el maquillaje se asiente mejor.