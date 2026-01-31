Qué se opera la gente según la edad: las cirugías más demandadas a los 20, 30, 40 y 50

La cirugía estética ya no va de transformarse, sino de verse mejor sin que se note. El canon de belleza ha cambiado y 2026 arranca con una tendencia clara: menos artificio, más ciencia y más criterio médico. Atrás quedan los excesos y los resultados evidentes para dar paso a una estética consciente, respetuosa con la anatomía y adaptada a cada etapa vital.

"Hoy nadie quiere que se note que está operada. El objetivo es verse mejor, no diferente", explica el Dr. Santiago Elvira, cirujano plástico y cofundador de Clínicas EGOS. Y eso se refleja claramente en qué se opera la gente según la edad, porque las prioridades cambian con los años… y también el enfoque médico.

Menores de 30

Antes de los 30, la demanda se centra sobre todo en el cuerpo. Son pacientes jóvenes, muy informados y exigentes, que entrenan, cuidan su alimentación y buscan un físico definido, pero real.

Las cirugías más habituales en esta etapa son:

Aumento de pecho , incluso sin maternidad previa, con volúmenes proporcionados

, incluso sin maternidad previa, con volúmenes proporcionados Liposucción y contorno corporal

y contorno corporal Lipoescultura de alta definición, para marcar abdomen, oblicuos y cintura

de alta definición, para marcar abdomen, oblicuos y cintura Lipotransferencia a glúteos, también en hombres, una demanda en auge

a glúteos, también en hombres, una demanda en auge Ginecomastia masculina, cada vez más frecuente, en muchos casos asociada al consumo de anabolizantes

Aquí el objetivo no es exagerar, sino potenciar la forma natural del cuerpo.

Aumento de pecho | Freepik

De los 30 a pasados los 40

Esta franja de edad está muy marcada por la maternidad y el deseo de recuperar el cuerpo previo al embarazo. Es el momento del llamado Mommy Makeover, siempre adaptado a cada mujer y con criterio médico.

Las intervenciones más habituales son:

Cirugía postparto (pecho, abdomen y liposucción)

(pecho, abdomen y liposucción) Lipoabdominoplastia , especialmente tras cesáreas

, especialmente tras cesáreas Reparación de la musculatura abdominal

Blefaroplastia precoz, para refrescar la mirada

No se busca "volver atrás", sino recolocar, reparar y armonizar.

Retoque del abdomen | Freepik

A partir de los 50

Con el paso del tiempo, la prioridad pasa al rostro. Pero también aquí la tendencia es clara: rejuvenecer sin perder expresión.

Las cirugías más demandadas son:

Blefaroplastia

Lifting facial y cervical

facial y cervical Técnicas de reposicionamiento de tejidos, evitando la temida "cara operada"

Consulta a un médico estético | Freepik

La clave está en devolver frescura, no en cambiar rasgos.

Cirugías que no entienden de edad

Hay intervenciones que se repiten en todas las etapas:

Rinoplastia , una de las más demandadas a cualquier edad

, una de las más demandadas a cualquier edad Bichectomía

Otoplastia, desde niños a partir de los 6 años hasta pacientes de más de 80

Rinoplastia | Freepik

El auge silencioso de la cirugía íntima

La cirugía íntima y genital vive un crecimiento constante, aunque discreto:

Cirugía genital femenina

femenina Alargamiento de pene

Tratamientos íntimos realizados con máxima confidencialidad

"Antes era un tema tabú. Hoy los pacientes buscan soluciones con mucho pudor y profesionalidad", explica el Dr. Elvira.

Tendencias preocupantes

El especialista también advierte sobre dos fenómenos preocupantes: el aumento de cirugías tras pérdidas rápidas de peso por fármacos —que generan descolgamientos severos— y el peligro real del turismo sanitario, especialmente en países como Turquía o Marruecos. "La cirugía estética es medicina, no turismo", concluye.