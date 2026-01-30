El brunette se mantiene en tendencia para este 2026: estos son todos sus tonos

El cabello brunette se mantiene como tendencia de color de pelo para este 2026. Un tono que ha marcado mucho el año 2025, ya que muchas creadoras de contenido decidieron hacer el cambio del rubio al moreno.

Con esta apuesta por el castaño, también se tira, indiscutiblemente, hacia la naturalidad, la sofisticación y la salud capilar, dejando atrás los rubios muy claros.

Ahora, la tendencia es conseguir un pelo sano, brillante, con un color profundo y muy natural. A continuación te presentamos todos los tonos que comprime el brunette que serán tendencia en 2026 y qué es lo que les caracteriza.

Anna Padilla | Getty Images

Espresso Martini

Este tono es un castaño muy oscuro, profundo e intenso. No hay mechas, ni degradados, todo es uniforme. El resultado es un cabello de color puro, con un acabado pulido y un brillo espejo que recuerda al café recién hecho. Es un brunette sofisticado que transmite fuerza, misterio y una estética clean muy poderosa.

Susana Molina | Getty Images

Este castaño intenso aporta un efecto glossy y uniforme que realza cualquier look. El Espresso Martini brunette define el rostro y convierte el cabello en el protagonista, perfecto para un tono profundo y elegante.

Tamara Falcó | Getty Images

Molten Brunette

El Molten Brunette combina una base castaña profunda con reflejos cálidos que crean un acabado brillante y lujoso. Su efecto hace que la luz se deslice por el cabello, simulando metal fundido y aportando un look fresco.

María Pombo | Getty Images

Con un mantenimiento sencillo, este color permite un crecimiento natural del cabello y se adapta a distintos tonos de piel, ajustando los matices hacia moca o ámbar según sea necesario. Es una evolución del castaño clásico, perfecta para quienes buscan profundidad, brillo y elegancia.

Lola Lolita | Getty Images

Chocolate avellana

El color chocolate avellana es un castaño cálido que combina la profundidad del chocolate con reflejos cobrizos, logrando un efecto cremoso, luminoso y natural. Este tono aporta brillo y dimensión al cabello, ideal para suavizar rasgos y rejuvenecer el rostro.

Laura Escanes | Getty Images

Es una opción perfecta para pieles cálidas, y ojos verdes o miel. Su mantenimiento es sencillo y, bien cuidado, se consigue un cabello sano, voluminoso y elegante, convirtiéndose en una de las tendencias más buscadas para 2026.

Gemma Pinto | Getty Images

Balayage Brunette

El balayage brunette es una técnica de coloración a mano alzada que ilumina los cabellos castaños mediante reflejos cálidos como caramelo, miel o chocolate. Su objetivo es aportar dimensión y profundidad de manera natural, evitando líneas marcadas y manteniendo la base oscura intacta.

Natalia Osona | Getty Images

Ideal para todo tipo de cabellos y tonos de piel, esta técnica permite un crecimiento natural y requiere poco mantenimiento. El resultado es un look elegante, luminoso y sofisticado que realza la riqueza del cabello oscuro sin necesidad de un cambio radical.

Melyssa Pinto | Getty Images

El motivo de su tendencia

El brunette se queda una temporada más con mucha fuerza porque encaja perfectamente con la búsqueda actual de lo natural. Ya no se trata de transformar el cabello de forma agresiva, sino de potenciar el color base y priorizar su salud.

El nuevo glow up de 2026 apuesta por melenas que estén bien cuidadas, con brillo y con un aspecto de lo más natural, provocando que, el tono de pelo escogido, en lugar de dominar, acompañe.

Además, los tonos oscuros son prácticos y versátiles, ya que requieren menos mantenimiento y favorecen a la gran mayoría de tonos de piel. Aporta profundidad y elegancia sin la necesidad de decoloraciones extremas, convirtiéndose en la opción ideal para quienes quieren un look bonito, saludable y fácil de sostener en el tiempo.