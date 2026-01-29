Tú también puedes darle forma a tu rostro siguiendo los pasos recomendados. El maquillaje a parte de ser un arte, es un sello de personalidad, y cada persona tiene un estilo distinto y por lo tanto unos productos concretos como sus favoritos. En este caso, hablamos de algo muy básico como es hacer el contour, pero de manera natural y muy sencilla. Recuerda que no necesitas pasar horas frente al espejo para conseguir el resultado que quieres.

Trucos para un maquillaje perfecto | Photo by Nojan Namdar on Unsplash

Lo primero, como siempre, no es nada nuevo, es tener la piel limpia e hidratada, a continuación debes esparcir una BB cream de tu tono por tu rostro, fijándote en que el producto esté cubriendo bien todas las secciones y no se cuartee ni deje grumos. Deja secar unos segundos antes de pasar al paso estrella. Necesitas un contorno dos tonos másoscuros que tu piel para que al difuminar en vez de integrarse con la piel en el mismo color, marque una diferencia.

Las zonas para aplicar el tono oscuro son por regla general la parte superior de la frente, los dos lados de la nariz, debajo de los pómulos y la mandíbula, ya que lo que se busca es redefinir, luego se aplica un tono más claro o el mismo corrector en los puntos que quieres dar luminosidad como el centro de la frente, el punto de arco de la nariz o la parte alta de los pómulos. Ayúdate de una esponjita o brocha para difuminar y hazlo siempre a toquecitos.

Para el toque final, aplica colorete de tonos rosados o salmón, aunque eso va a depender de tus gustos, también puedes optar por iluminadores blancos, rosados o dorados en polvo o el crema. Pero, los productos del contorno tienen que ir en crema sí o sí para conseguir un acabado más glow y natural, a parte de que se difumina mejor.