Khloé Kardashian revela que le han extirpado un tumor de la cara

Estos últimos días, Khloé Kardashian se convertía en una de las protagonistas del foco mediático por un motivo que nada tiene que ver con que presuntamente haya rehecho su vida tras su ruptura con Tristan Thompson.

Y es que, en sus últimas apariciones públicas, vimos como la empresaria llevaba una especie de venda en la cara que, pese a que era de un tono similar al de su piel, llamó notablemente la atención.

Una tirita que generó mucha expectación pues fueron muchos los que creyeron que la hermana de Kim Kardashian podría haberse sometido a una posible cirugía estética. Pero nada más lejos de la realidad.

"He visto numerosos comentarios acerca del vendaje en mi cara y algunos de vosotros me habéis preguntado por qué he estado usando esto durante las últimas semanas", ha comenzado explicando a través de sus Instagram Stories.

Y es que, la joven de 38 años se ha abierto en canal y, desmintiendo las informaciones, ha asegurado que tuvo que someterse a una operación de urgencia para extirparle un tumor facial.

"Después de notar un pequeño bulto en mi cara y asumir que era algo tan pequeño como un grano, decidí hacerme una biopsia siete meses después de darme cuenta de que no se movía", ha revelado la socialité, que explica que después de que dos dermatólogos aseguraran que ese bulto, "muy raro", no era propio en alguien de su edad, "días después me dijeron que necesitaba una operación inmediata para extirpar un tumor de mi cara".

Por fortuna, la intervención fue todo un éxito: "Mi cirujano consiguió extraerlo todo: la zona parece estar limpia y ahora estamos en el proceso de curación". Asimismo, añade que "seguiréis viendo mis vendajes y cuando me los pueda quitar, probablemente veréis una cicatriz (y una hendidura en mi mejilla por la extirpación del tumor)".

Sincerándose como nunca antes, Khloé Kardashian ha confesado que no es la primera vez que se enfrenta a una operación similar puesto que cuando tenía 19 años tuvo un melanoma.

"Tuve un melanoma en la espalda y también me sometí a una cirugía para extirparlo, por lo que tengo predisposición a los melanomas. Incluso aquellos que no lo son, debemos revisarnos todo el tiempo", desvela. Un mensaje con el que destaca la importancia de cuidar de la salud y con el que anima a sus seguidores a realizarse revisiones periódicas.

