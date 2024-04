¿Sabías que la esponja de maquillaje se asemeja bastante el estropajo que tienes en la cocina?

Las beauty blenders sirven para aplicar la base, corrector, difuminar colorete o bronceador. Estas esponjas ayudan a repartir de forma más uniforme y natural el maquillaje por nuestra piel a diferencia de otras herramientas que se utilizan.

Con estas esponjas podemos usar una cantidad inferior de maquillaje, aunque siempre una parte va a ser absorbida por ella...

A pesar de que las debemos lavar cada poco tiempo, no podemos imaginarnos la cantidad de bacterias que crecen cuando no la usamos. Estas beauty blenders se pueden asemejar a los estropajos en el ámbito de la limpieza de nuestro hogar, ya que están hechos de material absorbente, los lavamos cada mucho tiempo y se suelen guardar en sitios húmedos.

Mujer lavando una esponja de maquillaje | iStock

En nuestras esponjas podrían estar creciendo hasta hongos en su interior, aunque sea inapreciable desde el exterior...

Para evitar el crecimiento de bacterias en nuestras esponjas, deberíamos intentar no compartirlas con nadie, lavarlas habitualmente y no utilizarlas hasta que no se hayan secado del todo. Además, si queremos que se conserven limpias más tiempo, debemos guardarlas en un sitio donde no les dé la luz del sol.