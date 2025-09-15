La reina Letizia cumple 53 años con una piel envidiable: estos son sus secretos mejor guardados

Hoy, 15 de septiembre, cumple años la reina Letizia, quien, junto a su familia, celebra su 53 aniversario. Un día que nos permite retroceder en su historia y personaje, centrándonos en algunos de los aspectos más destacados de la reina.

Uno de ellos, que seguro lo estás pensando, es su piel: sin apenas arrugas, tersa, uniforme y sin inflamación. Y es que aunque pasen los años de forma rápida, parece que para Letizia pasen más lento, puesto que sigue sorprendiendo a todas con el maravilloso aspecto de su rostro.

Pero no todo es genética como muchas nos pensamos, sino que es el resultado de unos buenos hábitos, con los que se es constante, además de rutinas cosméticas. En este artículo contamos con expertas que nos explican cuáles son los pilares que hay detrás del perfecto rostro de la reina Letizia.

Reina Letizia | Gtres

Una piel perfecta

Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, introduce que "la reina Letizia da la impresión de ser extremadamente constante". Y es que "su piel muestra signos claros de seguir una rutina completa con activos estratégicos como la vitamina C, los retinoides, el ácido hialurónico o los exfoliantes suaves".

Ella no es la única que lo piensa, Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, apoya la hipótesis: "En su piel se aprecia firmeza, luminosidad y ausencia de manchas. Eso apunta al uso regular de antioxidantes como la vitamina C por la mañana y retinoides por la noche, además de una rutina bien formulada de limpieza y protección solar".

Viéndolo así, parece que la reina tiene una rutina muy larga y poco práctica, pero no es cierto. Raquel afirma que "con tres productos bien elegidos por la mañana y unos cuatro por la noche es suficiente". Estefanía remarca que "lo importante es mantener la disciplina a diario".

Reina Letizia | Gtres

Su rutina de cuidado facial

Si pensamos en el rostro de Letizia, hay dos rasgos que nos vienen a la mente de forma inmediata: la definición de su óvalo facial y sus pómulos marcados.

Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, asegura que "probablemente recurre a activos como el DMAE, un activo que mejora la firmeza muscular y que trabaja la musculatura facial, además de usar gadgets o técnicas manuales reafirmantes que actúan como un gimnasio para el rostro".

Mireia remarca que "el DMAE y los neuropéptidos actúan como entrenadores personales de la piel". Es decir, "no solo mejoran la firmeza, también ayudan a mantener la arquitectura facial, algo que en ella se nota muchísimo", explica.

Reina Letizia | Gtres

Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, reflexiona sobre la zona de los ojos: "La zona del contorno de ojos está especialmente trabajada. Da la sensación de que usa productos ricos en péptidos, y que los aplica tanto en la parte inferior como en la superior del ojo, elevando el arco de la ceja con técnicas de masaje".

La experta concluye que "es un detalle que muchas veces olvidamos y que, a la vez, puede marcar una gran diferencia a la hora de mantener la expresión despierta y juvenil con el paso del tiempo".

Una alimentación equilibrada

La alimentación juega un papel clave en el aspecto de la piel. Hace ya un tiempo que se cree que la reina Letizia sigue una dieta con enfoque antiinflamatorio, centrada en preservar la salud celular más que en contar calorías.

De lo que si se abstiene es de los dulces. Mireia Fernández de Perricone MD apunta que "los azúcares simples y los ultraprocesados generan inflamación que, a largo plazo, se traduce en glicación, pérdida de colágeno y envejecimiento acelerado".

Por lo que hace a los alimentos que sí consume, Letizia sigue una dieta mediterránea y rica en vegetales de hoja verde. Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, explica que estos vegetales "favorecen la oxigenación de los tejidos por su contenido en clorofila, además de estabilizar los niveles de glucosa en sangre gracias a su fibra".

Reina Letizia | Gtres

La directora nutricional habla sobre otros alimentos como el kéfir o los quesos curados, ingredientes que "aportan probióticos y factores de crecimiento como la espermidina, que fomentan la renovación celular".

Otro esencial que presenta su dieta es el salmón: "Contiene DMAE, astaxantina (un antioxidante muy potente) y ácidos grasos esenciales que nutren la piel desde dentro", detalla la directora dermocosmética de Perricone MD.