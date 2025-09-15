Carlo Costanzia se desvincula de las memorias de su madre, Mar Flores, y las polémicas declaraciones contra su padre

Carlo Costanzia ha tomado la decisión de mantener perfil bajo respecto a opinar de la publicación de Mar en calma, las memorias donde su madre, Mar Flores, saca a relucir aspectos hasta ahora desconocidos de su vida privada.

De momento, el actor no ha hablado públicamente al respecto de este libro y eso que ha generado bastante polémica entorno algunas relaciones sentimentales de la modelo entre las que también destaca la que mantuvo con su padre Carlo.

Mar Flores y Carlo Costanzia, en 1990 | Gtres

En una entrevista para Y ahora Sonsoles, la modelo decía que su relación con el italiano "empezó con pasión y terminó con terror". De esta manera, Carlo se encuentra en una posición difícil pues no quiere fallar a su madre pero por otro lado también le gustaría apoyar a su padre con el que tiene una muy buena relación.

La reacción ante las preguntas de la prensa

De nuevo, las cámaras de Europa Press pillaban al modelo por la calle y no dudaban en preguntar qué le parecían las memorias de su madre y si las había leído ya que ella misma aseguró que le había regalado un libro a su hijo.

Carlo Costanzia, silencio ante la prensa | Europa Press

También le preguntaban si había tenido ocasión de hablar con su padre Carlo que aseguró, al igual que Cayetano Martínez de Irujo, que su madre era una mentirosa cuando esta publicó las memorias.

Pero nada, el novio de Alejandra Rubio decidía mantenerse en su postura de no decir ni una palabra ni desvelar opiniones personales a la prensa.