La reivindicación de Javier Bardem en los Premios Emmy 2025: traje clásico y pañuelo palestino en señal de protesta

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 fue testigo no solo de grandes looks de alta costura, sino también de declaraciones contundentes. Uno de los momentos más comentados de la noche lo ha protagonizado Javier Bardem, quien combinó un traje oscuro clásico con un gesto de activismo político que no pasó desapercibido.

Un look reivindicativo

El actor acudió a la gala de premios con un objetivo claro: reivindicar la situación del pueblo palestino mostrándole su apoyo. Para ello, Bardem eligió un traje de chaqueta oscuro clásico al que no puso corbata y en su lugar añadió un pañuelo keffiyeh palestino alrededor del cuello, símbolo de resistencia y solidaridad con el pueblo palestino.

Javier Bardem en los Premios Emmy 2025 | Gtres

Pero no solo eso, sus gestos en la alfombra roja también estaban pensados pues Bardem posó ante las cámaras con cara seria y alzando el puño en señal de resistencia, solidaridad y lucha contra la opresión.

Además de este detalle bastante significativo, Bardem también llevaba una chapa roja de Artists4Ceasefire, organización que reúne a artistas que exigen un alto al fuego inmediato en Gaza.

Javier Bardem, reivindicativo en los Emmy 2025 | Gtres

"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", declaraba ante los micrófonos de Variety.

Javier Bardem no ha sido el único que ha aprovechado la repercusión de los premios Emmy para hacer un alegato apoyando a Palestina pues también otras como la actriz, Hannah Einbinder, aprovechaba su discurso de ganadora para mostrar su postura en el conflicto. "¡Vamos Birds, que se joda ICE y liberen a Palestina!", gritó.