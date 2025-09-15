Megan Stalter, sobre la alfombra roja de los Emmy con vaqueros, camiseta y un bolso reivindicativo: "¡Alto al fuego"

Los Emmy 2025 nos han dejado looks para recordar, como el top tipo joya de Jenna Ortega o el vestidazo rojo de Selena Gomez. Pero no todas las famosas apostaron por la alfombra roja más glamurosa: algunas decidieron destacar por un mensaje. Es el caso de Megan Stalter, actriz de la serie Hacks, que acudió a la 77ª edición de los premios en vaqueros, camiseta básica de manga corta y un bolso negro con un potente mensaje escrito a mano: "¡ALTO AL FUEGO!".

Stalter, que justo hoy cumple 35 años, convirtió su look aparentemente sencillo en una declaración política. Con esas cintas blancas pegadas sobre su bolso, la intérprete quiso llamar la atención sobre la guerra entre Israel y Gaza, un conflicto que hasta septiembre de 2025 ha dejado más de 66.000 muertos, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las autoridades israelíes.

Su gesto no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

Megan Stalter | Gtres

Javier Bardem también se posiciona

Megan Stalter no fue la única que aprovechó la visibilidad de los Emmy para apoyar al pueblo palestino. Javier Bardem apareció con un elegante traje negro acompañado de un pañuelo palestino con los colores de la bandera: rojo, negro, blanco y verde.

En la alfombra roja, el actor declaró a EFE: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La International Association of Genocide Scholars ha declarado que es un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial y diplomático con Israel".

Más tarde, en conversación con Variety, insistió en que su presencia en los Emmy tenía un objetivo principal: hablar "del genocidio de Gaza".

Javier Bardem con pañuelo palestino | Gtres

Hannah Einbinder, discurso reivindicativo

Si Stalter llamó la atención en la alfombra roja, su compañera de reparto en Hacks, Hannah Einbinder, lo hizo sobre el escenario. La actriz se llevó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia y aprovechó su discurso para lanzar un potente mensaje político.

"Go Birds, f--- ICE, and free Palestine!" (¡Vamos Birds, que le jodan a ICE y liberen a Palestina!), exclamó Einbinder al recoger el premio. Sus palabras fueron recibidas con aplausos.

Hannah Einbinder | Gtres

Más allá del glamour, la edición 2025 de los Emmy quedará marcada por el compromiso político de algunos de sus protagonistas. Megan Stalter, Javier Bardem y Hannah Einbinder, demostraron que la alfombra roja también puede ser un altavoz para causas urgentes, haciendo sombra a los vestidos de alta costura y a las joyas millonarias.